Elegantë dhe të shtrenjtë! Këto janë shenjat e zodiakut që kanë shije shumë të rafinuara

Shenjat e zodiakut, të cilat do t’i përmendim më poshtë, kanë mjaft finesë dhe shije të rafinuar. Syri i tyre shkon gjithmonë tek çdo gjë që është e mirë dhe preferencat e tyre janë të dallueshme dhe të veçanta. Ata dinë të vishen, të grimohen, të qëndrojnë në këmbë, ku të festojnë dhe të lënë përshtypjen se paratë rrjedhin me bollëk, por nuk është domosdoshmërisht kështu. Le të shohim se për cilat shenja po flasim:

PESHORJA

Por a ka mundësi që “fëmijës së Venusit” t’i mungojë shija dhe rafinimi? Nëse ndonjëherë shihni një Peshore të parregullt jashtë, telefononi një mjek sepse diçka vërtet e keqe po ndodh me të. Edhe në rastin më të keq, një Peshore është nga koka te këmbët… e rregullt, e veshur mirë dhe vesh vetëm rroba të shtrenjta, parfume dhe kozmetikë të shtëpive të njohura. Nëse keni një mik Peshoren, shkoni në pazar me të dhe lërini t’ju veshë. Ata do t’ju bëjnë model! Dhe shtëpia e tij ngjan sikur ka dalë nga një faqe reviste dekorative.

LUANI

Nëse ka një gjë që Luani di ta bëjë shumë mirë dhe është në ADN-në e tij, është të dallohet në turmë dhe luksi që ai dëshiron të jetojë. Për shkak të trupit apo flokëve të tij mbresëlënës, por edhe për shkak të stilit dhe shijeve të shtrenjta, ai merr menjëherë vëmendje. Luani në çdo paraqitje është madhështor dhe dihet prirja e tij për çdo gjë “brand”, nga rrobat e deri te makinat. Ai nuk pranon asgjë që është e lirë apo e përdorur. Ai mund të mos jetë personi më i pasur, por ai do të bëjë gjithçka për të jetuar në luks dhe për të veshur vetëm më të mirat.

BRICJAPI

Bricjapin mund ta fajësoni për shumë gjëra, por jo për stilin e tij. Nuk është shenja më e pëlqyeshme në mesin e 11 të tjerëve, por duhet dalluar si shik, serioz, syri i bie gjithmonë tek objektet më të shtrenjta, di të vishet dhe të qëndrojë në çdo situatë dhe padyshim që është jo i lirë. Kujdeset për veten, dëshiron të veshë më të mirën dhe bën kombinime që i nxjerrin në pah pamjen e jashtme, ka fisnikëri dhe mbi të gjitha vë bast për cilësinë dhe jo për sasinë.

PESHQIT

Peshqit kujdesen shumë mirë për veten. Ata zgjedhin vetëm atë që është e shtrenjtë dhe fine. Nuk pranojnë të veshin diçka… të dorës së dytë apo të qepur keq apo nga panairet. Ata i kushtojnë rëndësi të madhe imazhit. Atyre u pëlqejnë parfumet, pëlhurat e bukura, aksesorët me stil, ndaj zgjedhin artikuj të njohur të stilistëve apo cilësorë. Bien në sy edhe këpucët e tyre dhe e vetmja e sigurt është se nuk i marrin nga… më të përdorurat.