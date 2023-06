Hëna e plotë në Bricjap, cilat shenja do të ndikohen më shumë

Hëna e plotë e këtij muaji, e mbiquajtur “Hëna e Drerit”, lind më 3 korrik dhe për dashamirët e fenomeneve të yjeve, si dhe astrologjisë, është një super hënë e plotë dhe fuqia e saj do të ndihet tre ditë para dhe pas kulmit të saj. Emrat e hënave të plota zakonisht vijnë nga fise të ndryshme vendase amerikane dhe lidhen me fenomenet natyrore që ndodhin gjatë çdo hënë të plotë.

Kështu, hëna e plotë e korrikut quhet “Hëna e Drerit”, pasi gjatë korrikut zakonisht brirët e drerit mashkull janë në rritje të plotë në atë kohë. (Brirët e drerit bien çdo vit dhe më pas rriten, duke arritur kulmin në madhësi në korrik).

Ajo zhvillohet në shenjën e Bricjapit dhe nxjerr në pah dëshirën e çdo shenje për të arritur qëllime që përputhen me stabilitetin afatgjatë. Ndërsa stina e Gaforres na lejon të kërkojmë në mënyrë aktive kënaqësinë emocionale, njerëzit me Diellin ose planetët e tjerë kyç në Dash, Gaforre, Peshore dhe Bricjap do t’i drejtojnë përpjekjet e tyre drejt ndjekjeve që kërkojnë disiplinë dhe përgatitje, duke kufizuar emocionalizmin.

Dashi

Gjatë Hënës së Plotë përqendroheni në karrierën tuaj. Si shenjë, ndiheni gjithmonë gati për të ndërmarrë veprime, dhe duke qenë se kjo hënë e plotë është në Bricjap – një shenjë që ju përshtatet – do të jeni tepër të motivuar për të shfrytëzuar energjinë produktive që ndjeni në punë. Kjo hënë e plotë mund të shënojë fundin e një projekti të gjatë për të cilin keni punuar, ose të jetë shkas për një sipërmarrje të re. Megjithatë, shqetësimi juaj kryesor do të jenë qëllimet tuaja profesionale.

Gaforrja

Më 3 korrik, Hëna e Plotë ndriçon shtëpinë tuaj të shtatë të marrëdhënieve romantike, duke sjellë në fokus dëshirën tuaj për marrëdhënie të qëndrueshme. Ju jeni duke kërkuar për marrëdhënie që janë të qëndrueshme dhe kuptimplote, dhe nëse nuk po e kuptoni këtë, ndoshta është koha për ta lënë atë. Ndoshta tani e kuptoni rëndësinë e lidhjeve të besuara dhe kërkoni ngushëllim tek ata që kanë provuar të jenë një forcë stabilizuese në jetën tuaj. Mbështetuni plotësisht në lidhjet tuaja me të tjerët dhe mendoni për të ardhmen e mundshme të të tjerëve, pasi është e rëndësishme që ju të mendoni se asgjë nuk mund t’i lëkund marrëdhëniet tuaja.

Peshorja

Priten ndryshime në jetën tuaj familjare, me Hënën e Plotë që sjell vendime për t’u rigrupuar. Hëna e Plotë e korrikut fokuson dëshirën tuaj për besueshmëri dhe stabilitet në shtëpinë dhe jetën tuaj private. Kjo mund të jetë një kohë kyçe për situatën tuaj të jetës, ndoshta duke sinjalizuar një ndryshim të vendbanimit ose një ndryshim në dinamikën tuaj familjare. Kjo është një kohë për të menduar seriozisht se cilat janë planet tuaja për këtë fushë të jetës tuaj,

Bricjapi

Planet dhe qëllimet tuaja për veten tuaj janë tani prioriteti juaj kryesor, dhe ndërsa marrëdhëniet në të cilat jeni duke u fokusuar tani mund të luajnë një rol të rëndësishëm, ju do të thirreni të vendosni veten në radhë të parë, pavarësisht se çfarë ndjenjash keni për një person tjetër. Kjo Hënë e Plotë është koha e përsosur për të menduar për arritjet personale për të cilat po punoni, por edhe se si njerëzit në jetën tuaj mund të zbulojnë atë që ka vërtet rëndësi për ju.