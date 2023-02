“Edi me dash shkon dot në Shtëpinë e Bardhë?” Pankartat pikante nga protesta e opozitë (FOTOLAJM)

Protestuesit e opozitës janë mbledhur para Kuvendit ku po zhvillohet seanca e sotme plenare.

Me pankarta në duar ata kanë ironizuar skandalin McGonigal, pasi ka dalë në pah edhe emri i kryeministrit Rama.

Ky i fundit ka takuar në fshehtësi ish-agjentin e FBI-së i cili akuzohet për korrupsion nga SHBA.

Disa prej pankartave pikanet që mbajnë në duar protestuesit janë:

“Edi Rama, homo corruptus”

“Edi is a brand name in FBI files”

“Edi, FBI is watching you”

“Edi me dash a shkon dot në Shtëpinë e Bardhë.”

/Albeu.com./