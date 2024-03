E trishtë, ndahet nga jeta ish-ministri i Punës

Deputeti Tritan Shehu, ka ndarë një lajm të rishtë, për ndarjen nga jeta të ish-ministrit të Punës, Kosta Braka.

Shehu shprehet se Braka ishte një njeri me cilësi, karakter dhe vlera të veçanta.

“Kosta Barka nuk eshte me midis nesh!

Humbem te gjithe se bashku nje njeri me cilesi, karakter, vlera te vecanta.

Humbem nje mik te pa zevendesueshem.

Nje shtetar, deputet e minister me ndershmeri te ralle!

Nje politikan konseguent, me principe e parime te qarta e te pa lekundeshme.

Nje demokrat te oreve te para, simbol i qendreses e vizionit progresiv.

Nuk e humbi vetem Dropulli, as vetem Gjirokastra…

E humbi PD e gjitha.

E humbem te gjithe!

Ngushellimet me te sinqerta familjes, miqve, te afermve e komunitetit te tij, te gjitheve!

Ta kujtojme gjithmone ashtu si ishte!”, ka shkruar deputeti Tritan Shehu.