Dëshmitë tronditëse të tre fëmijëve që vranë babanë, ҫfarë ndodhi sot në gjykatën e Durrësit

Vrasja e 49-vjeçarit Pëllumb Meta, në Shënavlash të Durrësit, ka për autor vajzën e tij 19-vjeçarja Hygerta Meta. Këtë gjë e ka bërë të ditur djali i madh i familjes Hysen Meta, i cili është arrestuar si ekzekutori që qëlloi me 4 plumba babain.

Në dëshminë e tij para policisë ditën që u arrestua, Hyseni pranoi se e kishte vrarë ai të atin dhe më pas me motrën kryen groposjen në stallën e bagëtive.

Por sot, ai ka rrëzuar dëshminë e parë, duke thënë se ekzekutorja ishte e motra. Ai shton se ka qenë i hutuar ndaj dhe ka pranuar fillimisht krimin.

“Nuk e kam bërë unë vrasjen. Motra e vogël ka qëlluar babanë. Ka pasur konflikte motra me babanë. Unë nuk kam pasur marrëdhënie shumë të mira me babanë. Kam qenë i hutuar, ndaj pranova krimin”, tha ai në sallën e gjyqit.

Ndërsa vajza e viktimës, 19-vjeçarja Hygerta Meta, i ka qëndruar versionit të saj fillestar, duke deklaruar se e ka kryer vrasjen, pasi ndihej e kërcënuar nga babai i saj.

Ajo shtoi se mospranimi i fejesës, kishte sjellë shantazhe të një pas njëshme nga ana e Pëllumb Metës, drejt familjarëve të tij.

“Ishte e vështire dhe pata frikë. Vëllai ka ardhur nga Italia para dy javësh. Babai më tha për fejesë e i thashë jo. Nga refuzimi që i kam bërë për fejesë babai, kisha hall se me vriste me bombol gazi. Ne fund te janarit me tha për fejesë dhe me kërcënoi mua dhe mamin se do të na vriste. Me mamanë ka patur konflikte me dhune dhe e ka goditur, e ka goditur edhe pa mendje e ka lënë pa frymë. Kisha frike ta denoncoja. Mund të na vriste ai ose njerëz te fisit të tij. Babai na ka thënë do ju vras. Nësë rrini do ju vras. Edhe nëse ikni do ju vras. Nuk kemi pasur ku te shkojmë”, ka thënë 19-vjeçarja.

Djali i vogël i familjes Amarildo Meta, i cili është arrestuar për moskallëzim të krimit, ka treguar se ka qenë nëna e tyre ajo që e ka vënë në dijeni të ngjarjes, sapo ai ishte kthyer nga puna.

“Erdha në shtëpi në 18:30 minuta gjeta mamanë të shqetësuar dhe më tha; se kishin vrarë babai. Sapo kisha ardhur nga puna. Më pas nisëm që të fshihnim gjurmët. U kërkova shokëve një makinë që të bënim lëvizjet tona”, tha Amarildo.

Vajza: “Jam penduar”.

19-vjeçarja Hygerta Meta, në sallën e gjyqit ka shfaqur shenja pendese për vrasjen e babait të saj, teksa tregon mënyrën se si e ka kryer krimin.

“Të enjten na tha do ju vras pasi e refuzova për herë te dytë fejesën. Të shtunën e mendova. Erdhi babi hëngri drekë, u shtri dhe mora armën dhe ia tregova, por ai nuk u befasua. E qëllova! I thashë çohu në këmbë, më tha ik andej. E kisha vendosur, isha dy metra larg, në dhomë të ndenjes. Arma ishte në sirtar në dhomën e gjumit. Jam penduar, por s’ka kthim”, tha ajo.

Pëllumb Meta, u vra pasditen e datës 10 shkurt dhe më pas u deklarua i humbur nga djali i tij Hyseni në polici. Pas verifikimeve të valëve të telefonit, policia zbuloi se celulari i tij gjendej në shtëpi, duke dyshuar se edhe Pëllumbi ishte aty.

Më pas, është zbuluar se ai ishte vrarë dhe groposur me qëllim zhdukjen e gjurmëve. Në gjendje të lirë është duke u hetuar bashkëshortja e viktimës, Blerina Meta, e cila është marrë në mbrojtje nga policia për të shmangur gjakmarrjen. Blerina, është dërguar nga uniformat blu në banesën e prindërve të saj në Laç.