Deputeti shqiptar në parlamentin serb: Serbia, shtet fashist

Përfaqësuesi i vetëm shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi e quan mendjeshkurtër Shqiprim Arifin, kryetar i Preshevës, për shkak të deklaratave të tij që Kosova të mos ndërhyjë në Luginë. Sipas tij, është jetike prezenca e Prishtinës dhe e Tiranës zyrtare në tri komunat ku jetojnë shqiptarët. Kamberi kërkon nga Kosova që të hartohet një program shtetëror për Luginën, ndërkaq thekson se prioritet i tij si deputet shqiptar në Serbi, është integrimi i barabartë dhe proporcional i shqiptarëve në organet shtetërore.

Në intervistën për KosovaPress, ai flet edhe për regjistrimin e popullsisë në Luginë, për çka thotë se janë numëruar rreth 100 mijë shqiptarë. Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik (PVD) përmend edhe shkarkimin e Ardita Sinanit dhe pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare të Serbisë me dy lista shqiptare.

Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi kërkon prezencë më të madhe të Prishtinës dhe Tiranës zyrtare në Luginë të Preshevës. Sipas, tij, është e domosdoshme që institucionet në vend ta kenë prioritet çështjen e shqiptarëve të Kosovës Lindore.

“Shpresoj për një prezencë sa më të madhe të Prishtinës dhe Tiranës në Luginë të Preshevës. Kjo është me rëndësi jetike për neve. Është mendjeshkurtër, shkurt pamës një politikan nga Lugina e Preshevës, i cili del dhe publikisht thotë se nuk ka çka përzihet Kosova në Luginë të Preshevës. Pa Kosovën, shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk e kanë fare mundësinë as të ekzistencës biologjike në këtë shtet, i cili me qindra herë ka dëshmuar se është fashist ndaj nesh. Prandaj, sa më e madhe të jetë prezenca e Kosovës këtu, qoftë me projekte, sugjerime, me këshilla, apo me cilën do metodë të veprimit për të ndihmuar nevojat e Luginës së Preshevës, do të jetë pozita jonë më e volitshme”, deklaron Kamberi për KosovaPress.

Kamberi shton se institucionet në Prishtinë duhet të hartojnë një program shtetëror për ndihmë për Luginën e Preshevës.

“Në Prishtinë të ketë një program shtetëror për ndihmë dhe për marrjen e përgjegjësive për Luginë të Preshevës dhe natyrisht një program të ngjashëm duhet ta ketë edhe Tirana, e cila sipas kushtetutës të vet e ka obligim që të kujdeset për shqiptarët jashtë kufijve të Shqipërisë. Këtë moment mendoj që shqiptarët në Luginë të Preshevës, janë pjesa më e rrezikuar e kombit, nga një shtet i cili po dëshmohet çdo ditë që është destabilizues në aspekt rajonal”, shton ai në intervistën për KosovaPress.

Sipas tij, stabiliteti i përgjithshëm arrihet vetëm përmes marrëveshjes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Siç thotë Kamberi, kërkesa e vetme në kuadër të saj është reciprociteti në trajtimin e ndërsjellë të komuniteteve në të dyja vendet.

“Nuk mund të themi se ka një përparim serioz në çështjen e avancimit të të drejtave të shqiptarëve, sepse ne vazhdojmë të përballemi me një shtet i cili mohon në tërësi të drejtat e pakicave, pavarësisht se janë standarde të cilat ekzistojnë në legjislacionin e brendshëm. Pavarësisht se Serbia është një shtet i cili është në procesin e integrimit në Bashkim Evropian. Por, po ashtu është një shtet i cili refuzon me këmbëngulësi dhe me një urrejtje të shfaqet publikisht, të respektojë komunitetet, të respektojë diversitetet brenda territorit të vet. Në gjithë proceset që janë zhvilluar në vitin që shkoi, nuk kanë sjellë ndonjë përmirësim të dukshëm në jetën e shqiptarëve në Luginën e Preshevës”, deklaron Kamberi.

Shqiptarët e tri komunave, pas dy dekadash, kanë marrë pjesë në regjistrimin e popullsisë. Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, shprehet se që nga fillimi ka pasur vështirësi në këtë proces, meqë Serbia ka tentuar të manipulojë me shifrat.

“Ky proces dëshmoi se në Luginë të Preshevës janë 96 mijë shqiptarë të regjistruar. Do të shohim kur të shpallen rezultatet përfundimtare, si do të jetë ky numër edhe pse ka tendenca në Serbi që të manipulohet numri i vërtetë dhe real i shqiptarëve. Ajo çfarë është me rëndësi, është se procesit i është përgjigjur një numër masiv i qytetarëve dhe me këtë kemi dëshmuar se edhe në Preshevë, Bujanoc, epërsia është e madhe në raport me komunitetet e tjera. Ndërkohë që në Medvegjë, qëllimi ynë është të ruajmë minimumin e gjitha minimumeve, kjo është 15-shi në numrin e përgjithshëm të banorëve të kësaj komune që sjell si rezultat ruajtjen e gjuhës shqipe, si gjuhë zyrtare në statutin e komunës dhe brenda Komunës së Medvegjës”, shprehet ai.

Ai ka kritika edhe për shqiptarët, të cilët siç thotë nuk ishin të unifikuar në një listë zgjedhore për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të prillit në Serbi.

“Fakti që nuk janë më shumë kësaj radhe (deputetë), ekzistojnë disa argumente, në mesin e tyre është edhe ajo që ne dolëm në zgjedhje parlamentare me dy lista. Nuk arritëm të kemi një unifikim të plot të faktorit politik për shkak të koncepteve, për shkak të faktit se kishim një koncept politik që mbrohej kërkesa që me Serbinë të jemi më pragmatik, jo lojë rezistues, jo luftues dhe koncepti që ne kemi si koalicion i shqiptarëve të luginës e kemi mbrojtur se ne duhet të vazhdojmë me konceptin tonë të rezistencës politike në parlament, derisa ta detyrojmë këtë shtet që të ulet dhe të na trajtojë si partner i barabartë”, deklaron Kamberi.

Deputeti i vetëm shqiptar në Parlament të Serbisë shton se nga pushteti i atjeshëm është tentuar që të ketë çrregullime në këtë proces zgjedhor, për çka u detyruan pesë herë radhazi të organizojnë zgjedhje në një njësi zgjedhore.

Përgjatë mandatit të tij, Kamberi deklaron se do të vazhdojë të ngre zërin për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve.

“Unë do të vazhdoj me të njëjtin koncept për të paraqitur problematikat e shumta të popullatës shqiptare që jeton këtë rajon, për një akronizëm që po ekziston në politikën e Ballkanit Perëndimor, sidomos të Serbisë në raport me Ballkanin Perëndimor dhe me Kosovën, e cila po kërkon standarde nga më të lartat që ekzistojnë dhe që nuk i njeh e drejta ndërkombëtare për serbët në Kosovë, duke na mohuar neve standardet elementare, ato që janë fundamentale, ato që janë të parapara me legjislacionin e brendshëm të Serbisë. Pra, duhet luftuar ky koncept politik, të cilën Serbia po tenton ta vendos në zbatim, duke kërkuar zbatimin e parimit të reciprocitetit në të drejta me serbët”, shton ai në intervistën për KosovaPress.

Kamberi e konsideron me rëndësi të lartë integrimin e barabartë të shqiptarëve në organet shtetërore.

“Unë këtë vit duhet të nis disa iniciativa ligjore në radhë të parë rreth përdorimit të simbolit, eliminimit të kufizimeve, kërkesave të shumta që drejtpërdrejt do të lidhin me rezultatet e regjistrimit, kthimi i gjykatës në Preshevë dhe ajo që është sipas meje më e rëndësishmja është integrimi i barabartë dhe proporcional i shqiptarëve në organet shtetërore. Kjo është kërkesa bazë që po refuzohet për 40 vite sa jemi në proces politik me Serbinë nga përfundimi i luftës së UÇPMB-së”, thekson deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë.

Vitin e kaluar u shkarkua edhe bashkëpartiakja e Kamberit, Ardita Sinani, e cila ishte kryetare e Preshevës. Kryetari i PVD-së deklaron se asnjë qeverisje nga viti 2016, nuk arriti të përfundojë mandatin dhe kjo situatë po destabilizon komunën.

“Gjendja në Preshevë vërtetë është serioze, alarmante me faktin që as intervenimi i drejtpërdrejt dhe sugjerimet që erdhën nga Prishtina për të ruajtur stabilitetin në këto momente të rëndësishme në kuadër të procesit në të cilat gjendet gjithë Ballkani Perëndimor, në kuadër të një fakti në të cilën ne do të duhet të ndërtojmë një politikë unike të harmonizuar me Prishtinën dhe Tiranën për të kërkuar të drejtat e tona sipas parimeve të reciprocitetit, po ndodhin gjëra të këtilla që po e çojnë Preshevën në një kaos të përgjithshëm politik, një kaos i cili nuk po i sjellë në radhë të parë të mira qytetarëve të Preshevës, por që po dëmton konceptin tonë të ndërtimit të një politike unike për të kërkuar të drejtat tona konform parimit të reciprocitetit”, përfundon Kamberi.

Në prill të vitit të kaluar, kryeministri Albin Kurti kishte ftuar në takim përfaqësuesit e Luginës, ku kishte kundërshtuar shkarkimin e Ardita Sinanit dhe kishte thënë që nuk duhet mbështetur tentimet për acarim të shqiptarëve me njëri-tjetrin. /Kosovapress