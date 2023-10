Del DOKUMENTI/ Plani për të dëbuar palestinezët nga Gaza dhe shpërndarjen nëpër Mesdhe

Një dokument i publikuar sëfundmi nga Wikileaks që supozohet se është hartuar nga ministria e inteligjencës izraelite rekomandon zhvendosjen e popullsisë civile të Gazës në Gadishullin Sinai të Egjiptit si një zgjidhje për Rripin e Gazës, pasi të arrihet qëllimi për të përmbysur liderët e Hamasit, raporton Times of Israel.

Megjithatë, sipas të njëjtave informacione, dokumenti i publikuar nuk është mohuar nga autoritetet izraelite, të cilat në fakt janë shprehur për Haaretz se bëhet fjalë për një koncept ide, e cila nuk po implementohet, raporton AlbEu.com.

A week after the Hamas attack, Israel’s Ministry of Intelligence issued a secret ten-page document outlining the expulsion of the Palestinian population of Gaza to northern Sinai, in Egypt:

1. Instruct Palestinian civilians to vacate north Gaza ahead of land operations;

2.… pic.twitter.com/3yjnhMpMn6

— WikiLeaks (@wikileaks) October 30, 2023