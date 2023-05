Çfarë tregon ngjyra e preferuar për personalitetin tuaj

Ndoshta kanë kaluar vite (apo edhe dekada) që kur dikush ju pyeti se cila është ngjyra juaj e preferuar. Por padyshim që keni disa nuanca që i preferoni kur bëhet fjalë për dekorin dhe veshjet e shtëpisë tuaj. Ngjyra juaj e preferuar mund të lidhet drejtpërdrejt me tiparet tuaja të personalitetit.

Blu

Blu është ngjyra më e njohur në botë. Një studim pyeti njerëz nga 10 vende në katër kontinente se cila ishte ngjyra e tyre e preferuar dhe bluja ishte numri një në çdo vend.

Thirrja universale e kësaj ngjyre është “ndoshta për shkak të lidhjes së saj me qiellin dhe ujin”, shpjegon për bestlifeonline psikoterapistja Lisa Lawless, PhD. Në këtë drejtim, bluja ngjall ndjenja relaksi dhe qetësie.

Dhe njerëzit që gravitojnë drejt këtyre emocioneve janë shpesh empatikë, të ndershëm, të besueshëm dhe zgjidhës të fortë të problemeve.

Bluja gjithashtu sinjalizon se jeni të besueshëm. Në fakt, studimet kanë treguar se veshja blu ju bën të dukeni më të sigurt për të tjerët. Kjo është edhe arsyeja pse bizneset si bankat priren të përfshijnë këtë ngjyrë.

Bluja e hapur lidhet me një person të relaksuar dhe paqësor. Bluja e qiellit ka tendencë të kullojë asociacione më të lira dhe më optimiste, dhe bruzja shpesh lidhet me veçantinë dhe individualitetin, ndërsa bluja e kobaltit përcjell një personalitet të gjallë dhe energjik.

Një aspekt negativ i personalitetit të një personi që do ngjyrën blu është që këta njerëz mund të mendojnë tepër, të jenë vetëkritikë dhe të luftojnë me ndjenjat e pasigurisë.

E gjelbër

Ashtu si bluja, jeshile është e lidhur me natyrën. Në këtë rast, ngjyra zakonisht lidhet me shëndetin dhe ekuilibrin.

Njerëzit që preferojnë ngjyrën e gjelbër priren të jenë produktivë, shumë inteligjentë dhe perfeksionistë. Përulësia e tyre shpesh është qetësuese si për veten ashtu edhe për të tjerët.

Sigurisht, ka shumë nuanca të kësaj ngjyre. Ngjyrat prej dheu, ulliri priren të shkojnë së bashku me njerëz që janë ndërmjetës të shkëlqyeshëm dhe vlerësojnë ekuilibrin dhe stabilitetin” E gjelbërta e smeraldit lidhet me besimin dhe ambicien, ndërsa jeshile e mentës lidhet me mirësinë, optimizmin dhe mirësinë.

Personalitetet punëtore dhe analitike të atyre që preferojnë ngjyrën e gjelbër mund t’i bëjnë ata posesiv, të padurueshëm dhe materialist.

Vjollcë

Vjollca priret të jetë e gjallë dhe e fuqishme, një ngjyrë e guximshme me një personalitet të guximshëm.

Për këtë arsye, ata që preferojnë ngjyrën vjollcë nuk kanë frikë të jenë vetvetja dhe shpesh janë artistikë, shpirtërorë dhe me imagjinatë.

Vjollcat e errëta lidhen me kompleksitetin, introspeksionin dhe kreativitetin. Vjollcat e lehta si livando dhe jargavan janë më të lidhura me ndjeshmërinë, dhembshurinë dhe praninë harmonike.

Por natyra shumë emocionale dhe kapriçioze e këtyre njerëzve mund të çojë në humor dhe keqkuptime.

Rozë

Roza ka tendencë të tërheqë romantikët, por kjo është edhe më e vërtetë për njerëzit, ngjyra e preferuar e të cilëve është vetë roza. Roza lidhet shpesh me feminilitetin, butësinë dhe dhembshurinë.

Roza e lehtë lidhen me një personalitet të ëmbël, rinor, lozonjar, ndërsa rozat më të thella sugjerojnë elegancë dhe romancë. Roza e nxehtë sugjeron gjallëri dhe energji dhe shpesh shoqërohet me njerëz aventurierë, ndërsa ata që tërhiqen nga magenta janë shpesh krijues, artistikë dhe jokonvencionalë.

E kuqe

E guximshme, e fuqishme, e fortë, e pasionuar, e largët – të gjithë këta janë mbiemra që përdoren për të përshkruar njerëzit që e duan të kuqen.

Ata janë zakonisht një forcë për t’u llogaritur dhe priren të jenë të sigurt dhe ambicioz. Kjo është veçanërisht e vërtetë për ata që e duan të kuqen e ndezur.

Dhe kjo natyrë e gjallë mund të ndikojë në atraktivitetin. Veshja e kuqe mund ta bëjë një person të duket më tërheqës.

Por, e gjithë kjo njohje mund të shfaqet në agresion apo sjellje të kërkimit të vëmendjes.

Për sa u përket atyre që preferojnë të kuqtë e ndryshkur dhe tokësor, ata priren të jenë më me këmbë në tokë dhe vlerësojnë stabilitetin, traditën dhe ndjenjën e sigurisë.

Portokalli

Njerëzit zakonisht e duan ose e urrejnë portokallin, dhe ata që e pëlqejnë atë janë entuziastë, tërheqës dhe të shoqërueshëm.

Ata kanë më shumë gjasa të jenë aventurierë dhe të guximshëm me zgjedhjet e tyre, të afrueshëm dhe miqësorë me të tjerët.

Megjithatë, me aventurën dhe spontanitetin vjen paparashikueshmëria dhe mospërputhja. Kështu, mund të zbuloni se këta njerëz vendosin nevojat e tyre mbi të tjerët dhe gjykojnë ata që nuk janë aq të shkujdesur.

Portokallia më e ndritshme lidhet me besimin e gjallë dhe të gëzuar, ndërsa ato më të errëta përputhen me një person të bazuar dhe të besueshëm që vlerëson stabilitetin. Nëse dikush preferon nuancat e koraleve, ato ndoshta janë krijuese dhe artistike.

E verdha

E verdha është një ngjyrë stimuluese mendore dhe njerëzit që tërhiqen nga ajo priren të jenë imagjinues, të shoqërueshëm dhe entuziastë. Në fund të fundit, është ngjyra e dritës dhe lumturisë.

Ata që e duan të verdhën e artë priren të anojnë më shumë drejt mençurisë, inteligjencës dhe luksit, ndërsa të verdha e zbehtë përcjell një ndjenjë pastërtie dhe një sjellje paqësore.

Dhe ndërsa e verdha përfaqëson karizmën, besimin dhe sensin e humorit, njerëzit që anojnë drejt personaliteteve të verdha duket se luftojnë me ankthin dhe prirjet perfeksioniste. Ata gjithashtu mund të luftojnë me organizimin dhe nuk kanë disiplinë.