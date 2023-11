Çfarë është virusi “chikungunya” dhe pse amerikanët miratuan një vaksinë?

Organi rregullator kompetent amerikan njoftoi dje të enjten e 9 nëntorit, se miratoi vaksinën e parë kundër virusit chikungunya, të zhvilluar nga grupi farmaceutik Valneva.

Vaksina, e cila do të jetë e disponueshme me emrin tregtar Ixchiq, është miratuar tani për njerëzit 18 vjeç e lart që janë në rrezik të shtuar të ekspozimit ndaj virusit, tha Administrata Federale e Barnave e SHBA (FDA).

Çfarë është virusi chikungunya

Chikungunya shkakton sëmundjen me të njëjtin emër, me spimtoma kryesore ethe të papritura, artralgji ose poliartralgji, skuqje etj.

Shumë shpesh transmetohet nga e ashtuquajtura mushkonja “tigër” dhe karakterizohet si endemike në zonat tropikale.

