Burrat apo gratë, kush janë më të prirur të përplasin makinën gjatë parkimit?

Debati mbi aftësitë e drejtimit të makinës midis burrave dhe grave është ndezur prej vitesh, me shoferët meshkuj që shpesh pretendojnë se shoferet femra janë më pak të afta, veçanërisht kur bëhet fjalë për parkimin. Megjithatë, statistikat e fundit e kanë përmbysur këtë stereotip shekullor, duke zbuluar se femrat janë në fakt më të afta në manovrimin e makinave në vende të ngushta.

Një studim i ri hedh dritë mbi këtë temë interesante, duke zbuluar se meshkujt janë më të prirur ndaj aksidenteve në parkim në krahasim me femrat. Studimi zbuloi se gjatë vitit të kaluar, 21% e konsiderueshme e shoferëve meshkuj pranuan përplasje të lehta gjatë parkimit, ndërsa vetëm 14% e grave u gjendën në situata të ngjashme.

Këto incidente varionin nga goditja e paqëllimshme e automjeteve të tjera deri tek kontakti me objekte të tilla si shtyllat, muret dhe gardhet gjatë përpjekjes për të lëvizur në hapësirat e mbyllura. Për më tepër, studimi zbuloi se 16% e meshkujve raportuan se kishin goditur një makinë tjetër ose një objekt të palëvizshëm deri në katër herë gjatë parkimit, krahasuar me 8% më të ulët të femrave. Çuditërisht, ai zbuloi se burrat kishin 50% më shumë gjasa të përplaseshin me automjete të tjera gjatë parkimit në krahasim me gratë. Për më tepër, 6% e meshkujve pranuan se kishin përjetuar deri në shtatë aksidente të lidhura me parkimin gjatë të njëjtës periudhë kohore, krahasuar me 4% më të ulët të femrave.

Pavarësisht nga statistikat që tregojnë pa mëdyshje aftësitë superiore të parkimit të grave, hulumtimi zbuloi një kthesë mjaft paradoksale. Më shumë se gjysma e meshkujve, rreth 53%, e përshkruan veten si shoferë të aftë, ndërsa një 37% më modeste e grave i vlerësuan aftësitë e tyre të parkimit si të mira.

Ky studim gjithëpërfshirës, i kryer nga kompania e sigurimeve Forbes Advisor, përfshiu pikëpamjet e 2000 të rriturve në Mbretërinë e Bashkuar, duke matur përvojat e tyre nga aksidentet e parkimit të makinave midis korrikut të vitit të kaluar dhe gushtit të këtij viti.

Një rezultat interesant nga studimi është se gati një e katërta e të dy gjinive, gjithsej 23%, pranuan se ose u përplasën ose gërvishteshin me pengesa gjatë parkimit vitin e kaluar. Është interesante se një pjesë e konsiderueshme e 45% e të anketuarve e konsideronin veten kompetent në parkim.

Në përgjigje të këtyre gjetjeve, Kevin Pratt, zëdhënës i Këshilltarit të Forbes, vuri në dukje: “Hulumtimi ynë tregon se shumë shoferë, veçanërisht burra, luftojnë për të hyrë në hapësira parkimi, duke rezultuar në aksidente që mund të ndikojnë në çmimet e veturës së tyre”.