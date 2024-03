Qëllohet për vdekje nga gjahtarët në Amazonë gjarpri më i madh në botë

Gjarpri më i madh në botë, Ana Julia, që ishte 26 metra i gjatë dhe i rëndë sa një mundës sumo është qëlluar për vdekje nga gjuetarët mizorë. Anakonda veriore e gjelbër, që peshon rreth 200 kg ishte zbuluar për herë të parë nga studiuesit vetëm disa javë para vdekjes në Amazonën braziliane. Anakonda kishte në trup të trashë sa një gomë makine dhe kishte një kokë sa të një njeriu.

Dhe në kohën e zbulimit të saj në shkurt, ajo besohej të ishte gjarpri më i madh në botë dhe u adhurua nga shkencëtarët. Por së fundmi është gjetur i vdekur me trupin që pluskonte në një lumë, duke shkaktuar zemërim të gjerë mes ekspertëve. Trupi i saj i pajetë u gjet në lumin Formoso në zonën rurale të Bonito, në shtetin Mato Grosso do Sul të Brazilit jugor, të dielën 24 mars.

gjithashtu producenti i botës së egër Cristian Dimitris, dëshmonte se gjarpri i ngordhur ishte ai që ishte filmuar duke notuar me Vonk.

Ai tha: “Krahasova shenjat në fytyrën e saj, ato janë si gjurmë gishtërinjsh. Ishte anakonda më e famshme në botë, një emblemë e rajonit”.

Kjo u konfirmua dhe nga specialistja e anakondave në Universitetin e São Paulo, Juliana Terra, e cila quante Ana Julia simbol të rajonit Bonito.

Ndërsa profesori Vonk e quante vdekjen e gjarprit gjigant një goditje e rëndë për biodiversitetin. Por megjithë përmasat e saj tmerruese, profesori kujton që notonte me të me lehtësinë me te madhe.

“Notova rreth një orë pranë saj, ishte krejt e patrazuar na prezenca ime. Shpresoj të gjenden autorët e kësaj sjelljeje të përçmuar dhe të dënohen,” tha ai.

Prof Vonk është një nga 15 shkencëtarët e përfshirë në zbulimin e anakondës së gjelbër veriore, duke çuar në gjashtë numrin e specieve të anakondave në Amazonë.