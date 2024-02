Përdhunimi në grup i 13-vjeçares tronditi Italinë, analiza e CNN: ‘Siguron ushqim’ për një të djathtë ekstreme

Italia është tronditur nga përdhunimi i dyshuar në grup i një vajze 13-vjeçare përballë të dashurit të saj në një park publik në qytetin sicilian të Catania-s, i fundit në një varg sulmesh shokuese seksuale në vend.

Burrat e akuzuar në rastin e fundit sicilian hynë në Itali me varkë në 2021 dhe 2022 si të mitur të pashoqëruar, sipas policisë së Katanias. Zëvendëskryeministri italian Matteo Salvini, një nga figurat më të dukshme të ekstremit të djathtë të vendit, tha në X se ata nuk duhej të ishin lejuar të qëndronin.

Ndërkohë, gjatë një vizite në Katania, Meloni shprehu solidaritetin e saj me viktimën e dyshuar të përdhunimit dhe familjen e saj. “Shteti do të jetë aty dhe shteti do të garantojë që drejtësia do të vendoset”, tha ajo.

Mënyrat në të cilat po trajtohen rastet mes atyre me të dyshuar italianë dhe atyre me të dyshuar egjiptianë janë tashmë duke u shqyrtuar.

Burrat e akuzuar për përdhunimin e gruas 19-vjeçare në Palermo u janë dhënë gjykime të shpejta, thanë avokatët e tyre për CNN, që do të thotë se ata do të mbahen me dyer të mbyllura.

Të dyshuarit egjiptianë janë emëruar avokatë, të cilët ende nuk kanë pranuar fajësinë, por prokurori i çështjes tashmë ka ngritur akuza shtesë lidhur me imigracionin e paligjshëm, Alessandro Fidone, tha për CNN gjykata e emëruar avokat që përfaqëson dy nga të dyshuarit.

Ata që tani ishin mbi 18 vjeç, dhe për rrjedhojë nuk kategorizoheshin si të mitur të pashoqëruar, nuk kishin më të drejtë të qëndronin në vend sepse egjiptianët nuk kualifikohen për azil në Itali.

Ministria e Brendshme e Italisë ka bërë thirrje për një rishikim të plotë të të gjitha qendrave që strehojnë të mitur të pashoqëruar për të parë nëse ekzistojnë raste të ngjashme.

Italia ka luftuar prej kohësh me problemin e dhunës me bazë gjinore.

Në nëntor, të dyja dhomat e parlamentit miratuan njëzëri një masë të re që forcon dënimet ndaj autorëve të dhunës me bazë gjinore dhe rrit masat mbrojtëse për gratë që kanë frikë për jetën e tyre.

Legjislacioni u frymëzua nga rasti i Giulia Cecchettin, një gruaje 22-vjeçare e vrarë nga një ish i dashuri. Ajo ishte një nga 118 femicidet në Itali vitin e kaluar. Në vitin 2022, gratë ishin viktima të 91% të vrasjeve të kryera nga anëtarët e familjes, partnerët ose ish-partnerët, sipas Rrjetit Evropian të Gazetarisë së të Dhënave.

“Dhuna kundër grave është një fenomen që është pak a shumë i pranishëm në të gjitha vendet, i shkaktuar nga shkaqe strukturore si pabarazia midis burrave dhe grave, stereotipet dhe paragjykimet,” Elena Biaggioni, nënkryetare e DiRe, një shoqatë kombëtare që koordinon qendrat kundër dhunës. dhe strehimoret e grave, tha qershorin e kaluar.

Duke folur në një protestë pasi një grua shtatzënë dyshohet se u vra me thikë nga partneri i saj, ajo shtoi: “Por sigurisht në vendet ku ka një kulturë macho dhe seksizmi është më i fortë, si Italia, kjo dhunë justifikohet në një mënyrë tjetër.”

Megjithatë, në rastin e fundit, zyrtarët kanë përqendruar vëmendjen e tyre në sfondin e autorëve të dyshuar.

Gjykatësi që hetonte çështjen më të fundit, Carlo Umberto Cannella, tha se të dyshuarit kishte të ngjarë të kryenin një vepër penale, sepse ata nuk ishin “të mësuar me qytetërimin”.

Ai vendosi që të gjithë të qëndrojnë në burg derisa hetimet janë duke u zhvilluar.

“Duket e qartë se ekziston rreziku i përsëritjes së krimit edhe në dritën e faktit se tmerri përfundoi vetëm falë përpjekjes së vajzës për t’u çliruar,” tha Cannella të mërkurën ndërsa vendosi që të dyshuarit të mos lirohen me kusht. , sipas një zëdhënësi të gjykatës.

Në një shkrim të ashpër në gazetën me prirje të djathtë Il Giornale, e cila u themelua nga familja e ish-kryeministrit të ndjerë Silvio Berlusconi, redaktorët fajësuan gjithashtu migrimin për përdhunimin e dyshuar të Siçilisë.

“Pse këta individë, pa asnjë kërkesë për të pasur akses në mbrojtjen ndërkombëtare, janë ende në Itali dhe nuk i janë nënshtruar dëbimit?” shkruajtën redaktorët.

“Sepse me të mbërritur në vendin tonë ata u deklaruan të mitur dhe ligji ndalon refuzimin e emigrantëve të parregullt që ende nuk kanë mbushur moshën madhore. Tani ata do të dalin në gjyq për përdhunim, por ndërkohë, ajo vogëlushe do të mbajë përgjithmonë me vete dhimbjen dhe traumën e përdhunimit, të pësuar vetëm në moshën 13-vjeçare. Ky nuk është rasti i parë i të miturve jashtë BE-së që mirëpriten në objektet italiane dhe më pas përfshihen në aktivitete kriminale”.