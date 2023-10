Për herë të para pas vitit 1973! Izraeli aktivizon nenin e LUFTËS, çfarë parashikon

Për herë të parë që nga viti 1973 Izraeli ka aktivizuar nenin 40 të Kushtetutës, që përkthehet në shpallje lufte.

Sipas Kushtetutës së Izraelit, aktivizimi i neit 40-të do të thotë që ushtria ka liri të plotë për “operacione ushtarake në shkallë të gjerë” dhe duhet të raportojë vetëm tek lidershipi politik.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se tashmë se vendi ishte në luftë pasi terroristët e Hamasit pushtuan Izraelin jugor, duke vrarë qindra. Vendimi në thelb i jep deklaratës status ligjor, pasi, sipas Kushtetutës, vendi nuk mund të shkonte në luftë pa një vendim qeverie.

Ndërkohë, përleshjet mes forcave izraelite dhe militantëve të Hamasit vazhdojnë në disa zona të jugut të Izraelit, sipas raportimeve të mediave.

