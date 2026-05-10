Netanyahu: Lufta me Iranin nuk do përfundojë pa u hequr uraniumi i pasuruar

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, deklaroi se lufta me Iranin nuk mund të konsiderohet e përfunduar pa largimin e uraniumit të pasuruar dhe shkatërrimin e objekteve bërthamore iraniane.

Në një intervistë për emisionin “60 Minutes” të CBS News, të transmetuar të dielën, Netanyahu tha se Izraeli ka goditur një pjesë të madhe të kapaciteteve bërthamore dhe rrjeteve aleate të Iranit, por theksoi se “ende ka punë për t’u bërë”.

Të lidhura

None found

“Uraniumi duhet të largohet nga Irani”

Sipas Netanyahu-t, uraniumi me pasurim të lartë duhet të hiqet plotësisht nga territori iranian.

“Duhet të hysh brenda dhe ta largosh”, deklaroi ai, duke iu referuar planeve të mundshme për neutralizimin e materialeve bërthamore iraniane.

Ai shtoi se një marrëveshje diplomatike do të ishte mënyra më e mirë për të realizuar këtë proces.

Nuk dha afate për hapat e ardhshëm

I pyetur se çfarë do të ndodhë nëse nuk arrihet marrëveshje me Iranin për programin bërthamor, Netanyahu nuk dha detaje konkrete.

“Është një mision jashtëzakonisht i rëndësishëm”, u shpreh kryeministri izraelit, pa përcaktuar afate kohore për zhvillimet e ardhshme.

Deklarata e Netanyahu-t vjen në një moment tensionesh të larta në Lindjen e Mesme dhe ndërsa vazhdojnë përpjekjet diplomatike për armëpushim dhe negociata mbi programin bërthamor iranian.

Të Lidhura:

  1. Netanyahu: Shkatërrimi i boshtit iranian është qëllimi ynë për vitin e ardhshëm
  2. Netanyahu paralajmëron Iranin: Nëse sulmon, do të përgjigjemi me fuqi të papërfytyrueshme
  3. “Do të vijë momenti i së vërtetës!” Netanyahu thirrje popullit iranian të ngrihet kundër regjimit
  4. Mesazhi i Netanyahut për iranianët: Po afron koha që ju të fitoni lirinë tuaj, është në duart tuaja! Hezbollahu do të paguajë shtrenjtë

Shtuar 10.05.2026 17:32

Tags: ,
“Një ministër që bën gafa çdo javë është problem”/ Këlliçi: Skandalet e Ferit Hoxhës po dëmtojnë imazhin e Shqipërisë

“Një ministër që bën gafa çdo javë është problem”/ Këlliçi: Skandalet e Ferit Hoxhës po dëmtojnë imazhin e Shqipërisë
Rozana Radi thyen heshtjen me një mesazh të fortë: Nuk do flas, do veproj

Rozana Radi thyen heshtjen me një mesazh të fortë: Nuk do flas, do veproj
Te enjten seanca plenare/ Nga progres-raporti i KE te interpelanca me kryeministrin Rama, çfarë pritet të diskutohet në Parlament

Te enjten seanca plenare/ Nga progres-raporti i KE te interpelanca me kryeministrin Rama, çfarë pritet të diskutohet në Parlament
“Do të ndalojnë pasurimin e uraniumit”, Trump: Marrëveshje me Iranin? Unë po merrem me ta! Do ua marrim “pluhurin” bërthamor

“Do të ndalojnë pasurimin e uraniumit”, Trump: Marrëveshje me Iranin? Unë po merrem me ta! Do ua marrim “pluhurin” bërthamor
“Janë të shpikura”, Soni Malaj shokohet kur sheh lajmet për të derisa ndodhet në Ferma VIP

“Janë të shpikura”, Soni Malaj shokohet kur sheh lajmet për të derisa ndodhet në Ferma VIP
Fero publikon një fotografi të para katër viteve nga qendra e rehabilitimit: Në gjendjen më të keqe të mundshme

Fero publikon një fotografi të para katër viteve nga qendra e rehabilitimit: Në gjendjen më të keqe të mundshme
E ndjek në çdo performancë – Adrola Dushi dhe Capital T tashmë të pandarë

E ndjek në çdo performancë – Adrola Dushi dhe Capital T tashmë të pandarë
Studentët shqiptarë paralajmërojnë protestën e dytë: “Nëse menduat se u ndalëm, gabuat”

Studentët shqiptarë paralajmërojnë protestën e dytë: “Nëse menduat se u ndalëm, gabuat”