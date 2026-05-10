Netanyahu: Lufta me Iranin nuk do përfundojë pa u hequr uraniumi i pasuruar

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, deklaroi se lufta me Iranin nuk mund të konsiderohet e përfunduar pa largimin e uraniumit të pasuruar dhe shkatërrimin e objekteve bërthamore iraniane.
Në një intervistë për emisionin “60 Minutes” të CBS News, të transmetuar të dielën, Netanyahu tha se Izraeli ka goditur një pjesë të madhe të kapaciteteve bërthamore dhe rrjeteve aleate të Iranit, por theksoi se “ende ka punë për t’u bërë”.
Të lidhura
None found
“Uraniumi duhet të largohet nga Irani”
Sipas Netanyahu-t, uraniumi me pasurim të lartë duhet të hiqet plotësisht nga territori iranian.
“Duhet të hysh brenda dhe ta largosh”, deklaroi ai, duke iu referuar planeve të mundshme për neutralizimin e materialeve bërthamore iraniane.
Ai shtoi se një marrëveshje diplomatike do të ishte mënyra më e mirë për të realizuar këtë proces.
Nuk dha afate për hapat e ardhshëm
I pyetur se çfarë do të ndodhë nëse nuk arrihet marrëveshje me Iranin për programin bërthamor, Netanyahu nuk dha detaje konkrete.
“Është një mision jashtëzakonisht i rëndësishëm”, u shpreh kryeministri izraelit, pa përcaktuar afate kohore për zhvillimet e ardhshme.
Deklarata e Netanyahu-t vjen në një moment tensionesh të larta në Lindjen e Mesme dhe ndërsa vazhdojnë përpjekjet diplomatike për armëpushim dhe negociata mbi programin bërthamor iranian.