Aktori i “Sex and the City”, Eddie Driscoll, ka vdekur në moshën 60-vjeçare pas një beteje me kancerin.

Eddie Driscoll luajti në shumë seriale të njohur, duke përfshirë Desperate Housewives, The Last Ship dhe CSI: Miami. Eddie Driscoll vdiq në Los Anxhelos më 15 dhjetor, zbuloi aktori Jimmy Palumbo.