“Xhaxhai im në panik nga Kamala Harris”, mbesa e Trump zbulon detajet

Mary L. Trump, 59 vjeç, mbesa e vetme e ish-presidentit amerikan Donald Trump, shprehu edhe një herë kritika të ashpra ndaj xhaxhait të saj.

Në gazetën e saj The Good in Us, psikologia zbulon se sa shumë i frikësohet Trump demokrates Kamala Harris. “Xhaxhai im është në panik”, shkruan ajo. “Ai duhet të kandidojë kundër një gruaje të fortë, me ngjyrë dhe ish-prokurore, e cila nuk ka frikë të tallet publikisht me të”, shprehet ajo.

Xhaxhai i saj është në një rrugë pa krye. “E gjithë fushata e tij deri tani kishte për qëllim të mundte Biden”, shprehet mary, duke shtuar se “tani ai është befas njeriu i vjetër dhe kandidati më i vjetër në historinë e SHBA”.

Megjithatë, ajo që e shqetëson më shumë xhaxhain e saj është se shkrimet e gazetave nuk janë më për të, por për Kamala Harris.

“Ne e dimë se Harris ka mbledhur tashmë një shumë astronomike parash që nga e diela, 126 milionë dollarë në vetëm 48 orë. Ajo që është vërtet e jashtëzakonshme është se pothuajse 90,000 nga këta donatorë dhuruan për herë të parë”.

Sipas transmetuesit amerikan CNN, ish-presidenti amerikan Barack Obama së shpejti do të shpallë mbështetjen e tij për zëvendëspresidenten Kamala Harris si kandidate demokrate. Ekipi i tij ka kontaktuar ekipin e saj të fushatës, tha një burim për CNN.

Obama, i cili nuk e miratoi menjëherë Harrisin pas tërheqjes së Bidenit, besonte se ishte e rëndësishme që Partia Demokratike të kishte një proces legjitim përmes të cilit delegatët zgjidhnin kandidatin e tyre të ri.

Tani, sipas burimit, ai ka arritur në përfundimin se Harris ka një fillim mbresëlënës.