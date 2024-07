Kush është Ismael ‘El Mayo’ Zambada, lideri i kartelit Sinaloa

Autoritetet amerikane kanë ndaluar Ismael “El Mayo” Zambada Garcian, bashkëthemelues i kartelit meksikan të drogës Sinaloa.

Departamenti i Drejtësisë lëshoi ​​një deklaratë të enjten duke njoftuar arrestimin e Zambadës, i cili u arrestua së bashku me Joaquín Guzmán López, një tjetër lider i kartelit Sinaloa, në El Paso të Teksasit. Prokurori i Përgjithshëm Merrick Garland e përshkruan rrjetin e drogës në deklaratë si “një nga organizatat më të dhunshme e më të fuqishme të trafikut të drogës në botë”.

“Të dy burrat po përballen me akuza të shumta në Shtetet e Bashkuara për drejtimin e operacioneve kriminale të Kartelit, duke përfshirë prodhimin dhe trafikimin e rrjeteve vdekjeprurëse të fentanilit”, thuhet në deklaratën e Garlandit.

Zambada u padit në vitin 2012 me akuza për vrasje dhe konspiracion lidhur me trafikun e drogës, pastrimin e parave dhe krimin e organizuar. Një nga aleatët e tij kryesorë dhe bashkëthemeluesi i Sinaloas, Joaquin Guzmán Loera, i njohur si “El Chapo”, u dënua në gjykatën federale në vitin 2019 pasi u ekstradua nga autoritetet meksikane dhe u dënua me burgim të përjetshëm.

Pas arrestimit të Guzmanit, Zambada mbeti si figura më e lartë në rrjetin e drogës. Guzmán López, djali i El Chapo-s, besohet se është ngritur në një rol udhëheqës në Sinaloa pas arrestimit të babait të tij në vitin 2017. Një tjetër djalë i El Chapo-s, Ovidio Guzman Lopez, u arrestua në Meksikë dhe u ekstradua në SHBA në shtator 2023.

Aktakuza e pestë dhe më e fundit kundër Zambadës, e ngritur në shkurt, pretendon se ai mbikëqyrte importimin e “sasive masive të lëndëve narkotike” nga viti 1989 deri në vitin 2024. Zambada akuzohet se ka punësuar individë për të siguruar “rrugë transporti dhe magazina” për të shpërndarë droga të paligjshme në SHBA, së bashku me vrasës të ngarkuar për të kryer rrëmbime dhe vrasje në Meksikë “për t’u hakmarrë kundër rivalëve që kërcënonin kartelin”.

Departamenti i Drejtësisë tha në një deklaratë në atë kohë se sasia e fentanilit të trafikuar që i atribuohet Zambadës në këtë rast “ishte të paktën 400 gram ose më shumë, por një sasi shumë më e madhe do të provohej në gjyq”.

Zambada ishte ndjekur nga qeveria amerikane për dekada. Reuters raportoi më parë se ai ishte i listuar si i pandehur në një çështje të vitit 1978 në lidhje me bosin kolumbian të drogës Pablo Escobar, i cili u vra në vitin 1993. Në vitin 2007, Departamenti i Thesarit i SHBA-së caktoi një rrjet prej gjashtë kompanish me bazë në Meksikë që vepronin si fasada për Zambadën. Ata që qëndronin pas kompanive përfshinin ish-gruan e Zambadës, Rosario Niebla Cardoza, dhe katër vajzat e rritura të çiftit.

Detajet e arrestimeve të Zambadës dhe Guzmán Lópezit nuk dihen për momentin. Pas aktakuzës së shkurtit, DD-ja ofronte një çmim deri në 15 milionë dollarë për këdo që kishte informacion që çoi në kapjen e Zambadës.

Arrestimi vjen në mes të krizës së vazhdueshme të opioideve në SHBA, pasi administrata e presidentit Joe Biden po përballet me presion të jashtëzakonshëm për trajtimin e tij të imigracionit përtej kufirit jugor. DEA thotë se fentanili i paligjshëm prodhohet fillimisht në laboratorë jashtë SHBA-së dhe kontrabandohet në vend përmes Meksikës.

“Fentanili është kërcënimi më vdekjeprurës i drogave me të cilin është përballur ndonjëherë vendi ynë dhe Departamenti i Drejtësisë nuk do të pushojë derisa çdo udhëheqës i kartelit, anëtar dhe bashkëpunëtor përgjegjës për helmimin e komuniteteve tona të vihet para përgjegjësisë”, tha Garland në deklaratë të enjten. newsweek/syri