VIDEO / Algjerianët lule në Senna për të përkujtuar masakrën e francezëve në 1961

Delegacioni algjerian algjerian, gjatë ceremonisë së inaugurimit të Lojërave Olimpike Paris 2024, hodhi lule në lumin Sena për të përkujtuar masakrën e 17 tetorit 1961.

Atë ditë, një demonstratë u shtyp me dhunë nga policia franceze e Maurice Papon. Dhjetra demonstrues u hodhën në Senë.

Në vitin 1961, lufta algjeriane kishte hyrë në vitin e saj të gjashtë: nga njëra anë ishte ushtria franceze dhe nga ana tjetër algjerianët e udhëhequr nga FLN (Front de Libération Nationale).

Algeria’s delegation threw flowers into the Seine river during the opening ceremony of the #Paris2024 Olympics, in tribute to Algerians who drowned after being shot in 1961.

— sarah (@sahouraxo) July 26, 2024