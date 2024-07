“Paris 2024”, ja sa kushton një medalje

Medalja e artë e Lojërave Olimpike të Parisit, e përbërë nga gjashtë gramë veshje ari dhe 505 gramë bërthamë argjendi, ka një vlerë prej 935,89 dollarë (ishte 765,82 dollarë 12 vjet më parë).

Këtë e ka zbuluar kërkimi i platformës investuese BG Saxo, e cila ka analizuar vlerën e secilës medalje në bazë të materialeve nga të cilat është bërë, duke krahasuar çmimin aktual në tregje me ekuivalentin e vitit 2012, kur u zhvilluan Lojërat Olimpike në Londër.

Kushdo që zë vendin e dytë në shtëpi do të marrë një medalje argjendi, e përbërë nga 507 gramë bërthamë argjendi, me vlerë 473,43 dollarë, krahasuar me 456,27 dollarë në Londër 2012.

Megjithatë, medalja e bronztë ka një vlerë prej 3,88 dollarësh, bazuar në përbërjen e saj prej 415,15 gramë bakër dhe 21,85 gramë zink. Medalja e bronztë u vlerësua në 3.20 dollarë në 2012.