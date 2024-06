Greqi/ Çifti shqiptar detyroi 82 vjeçaren greke të firmos testament, i marrin 500 mijë euro pasuri

Një çift shqiptar kanë mashtruar një të moshuar greke, duke e detyruar që të firmoste testamentin dhe i vodhën 500 mijë euro pasuri.

Gruaja shqiptare, e cila punonte edhe si ndihmëse shtëpiake është shpallur fajtore nga Gjykata Treanëtarëshe e Apelit Penal të Selanikut, bashkë me bashkëshortin e saj dhe akuzohen për mashtrim ndaj të moshuarës.

Sipas aktakuzës, çifti ka përdorur prokurë noteriale dhe vërtetime psikiatrie, ndërsa sipas dokumenteve 82-vjeçarja ishte në gjendje të mirë shëndetësore, pavarësisht se kishte “pamundësi për të nënshkruar”, demencë dhe probleme të tjera të rënda.

Androgjeni u shpall fajtor për mashtrim dhe u dënua me gjashtë vjet burg , me ankesë që kishte efekt pezullues në ekzekutimin e dënimit, ndërsa psikiatri që dha certifikatën u dënua me katër vjet burg, duke u shndërruar në pesë euro në ditë.

Çështja doli para drejtësisë pas vdekjes së të moshuarës në shtator të 2017-ës, kur familjarëve të 82-vjeçares u njoftuan me testamentin me të cilin ajo i la pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme çiftit nga Shqipëria.

Dy të pandehurit e kishin detyruar të moshuarën të nënshkruante prokura të njëpasnjëshme duke i udhëzuar që të menaxhonin llogaritë e saj bankare dhe t’i shisnin pasuritë e saj të paluajtshme, ndërsa para vdekjes së saj kishin transferuar një banesë të saj në emrin e tyre të moshuarës që ndodhej në qendra e Selanikut.

Me vendimet e gjykatave civile, të cilat i paraprinë atyre penale, testamenti u anulua.

Në kërkim të faljes, të pandehurit i mohuan akuzat, ndërsa çifti theksoi se e moshuara u ka dhënë pasurinë e saj me dëshirën e saj, sepse ishte përkujdesur me pak pagesë në vitet e fundit dhe nuk kishte marrëdhënie me të afërmit e saj.