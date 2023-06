Blinken lajmëron paketë të re ndihme për Ukrainën: Jemi krah Kievit për sa kohë duhet

Sekretari amerikan i Shtetit, Anthony Blinken, tha sot se Uashingtoni do të përcaktojë një paketë të re ndihme për Ukrainën, pasi ai përsëriti angazhimin e SHBA për të mbështetur Kievin gjatë një vizite në Londër. Qëllimi është të inkurajohen kompanitë private që të investojnë në rindërtimin e vendit pas pushtimit rus.

Kievi dhe Londra do të presin Konferencën e Rimëkëmbjes së Ukrainës të mërkurën dhe të enjten, ku më shumë se 1,000 zyrtarë të huaj nga më shumë se 60 vende së bashku me udhëheqës biznesi dhe investitorë ndërkombëtarë do të diskutojnë mënyrat për të ndihmuar në rindërtimin e vendit.

“Presidenti Biden ka thënë se ne do të qëndrojmë pranë Ukrainës për aq kohë sa të duhet dhe të dyja vendet tona janë thellësisht të përkushtuara për këtë”, u tha Blinken gazetarëve në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij britanik James Cleverly.

“Ne do të vazhdojmë të përmbushim këtë angazhim dhe përmes një pakete të re të fortë ndihme të SHBA-së që unë do të jem në gjendje ta shpall nesër”, tha Blinken.

Dy ministrat theksuan se konferenca është fokusuar në inkurajimin e sektorit privat për të përdorur burimet e tij për të ndihmuar në rindërtimin e shpejtë të Ukrainës, por se Kievi duhet të bëjë pjesën e tij duke ecur përpara me reformat dhe bota duhet të gjejë një mënyrë për t’u ofruar kompanive sigurim kundër luftës dhe dëme nga fatkeqësia.

“Kjo javë ka të bëjë me krijimin e kushteve të nevojshme për paratë e sektorit publik, sigurisht, por kryesisht paratë e sektorit privat për të financuar rindërtimin e tij”, tha Cleverley.

“Tani, sa i përket detajeve të sakta se si do ta bëjmë këtë, nuk dua të paragjykoj. Tema e dy ditëve të ardhshme është se Britania do të shfrytëzojë përvojën e saj si qendër e shërbimeve financiare globale, si qendër globale e sigurimeve por edhe për shkak të fuqisë thirrëse që kemi”, theksoi ai.

Ukraina po kërkon deri në 40 miliardë dollarë për të financuar pjesën e parë të një “Plani të Gjelbër Marshall” për të rindërtuar ekonominë e saj, duke përfshirë zhvillimin e një industrie çeliku pa karbon, tha një zyrtar i lartë ukrainas përpara konferencës.

Totali do të jetë shumë i madh, pasi Ukraina, Banka Botërore, Komisioni Evropian dhe Kombet e Bashkuara vlerësuan në mars se kostoja ishte 411 miliardë dollarë për vitin e parë të luftës — një shifër që lehtë mund të tejkalojë 1 trilion dollarë dollarë.