Besoni apo jo në besëtytni, nëse bëni këto gjëra, ju pret një vit me fat

Tradita e festës në natën e Vitit të Ri është më shumë se 4000 vjeçare. Diçka tjetër që ekziston për shumë vite janë edhe bestytnitë që kanë për qëllim të shmangin fatin e keq ose të sjellin vetëm gjëra të mira në vitin e ardhshëm.

Sigurisht, askush nuk mund të konfirmojë nëse këto praktika funksionojnë vërtet. Por këtu janë disa nga besëtytnitë më të njohura të Vitit të Ri me të cilat njerëzit pëlqejnë t’i ndjekin për të pasur fat gjatë vitit.

Bëni zhurmë në mesnatë

Nga fishekzjarrët dhe shishet e shampanjës deri tek përplasja e tenxhereve dhe tiganëve, festimet me zë të lartë të bëjnë të ditur kur ora shënon mesnatën e 1 janarit. Me sa duket, kjo është për të trembur çdo shpirt të keq që përgjon gjatë kalimit nga viti i vjetër në vitin e ri.

Zgjohuni herët ditën e Vitit të Ri

Ju mund të mendoni se 1 janari është dita më e mirë për të fjetur më vonë se zakonisht, por një traditë polake thotë të kundërtën. Besohet se nëse zgjoheni herët në ditën e Vitit të Ri, zgjimi herët do të jetë më i lehtë për ju gjatë gjithë vitit.

Lajeni fytyrën me ujë me monedhë

Çfarë është uji me monedhë? Epo, është uji i lënë pas në një tas në të cilin sapo keni shpëlarë monedhat. Sipas një tradite sllave, në një tas me ujë i vendosni kusurin, i hiqni monedhat dhe më pas e lani fytyrën me atë ujë. Supozohet se do të sjellë pasuri dhe prosperitet në vitin e ri.

Vraponi shtatë xhiro rreth shtëpisë tuaj

Tradita e Amerikës Latine thotë se vrapimi nëpër bllok me një valixhe të mbushur natën e Vitit të Ri do të thotë që do të udhëtoni në shumë vende të reja.

Mos qaj natën e Vitit të Ri apo ditën e Vitit të Ri

E qara mendohet se e nis vitin në mënyrë të gabuar, kështu që nuk duhet të derdhni lot në vitin e ri. Sigurisht, kjo nuk llogaritet për lot gëzimi!

Vishni dhe Dekoroni me Ar

Mbuloni dhomën tuaj të ndenjes dhe ansamblin tuaj me ar për të sjellë fat të mirë me para në vitin e ri. Ari është i lidhur me pasurinë dhe mbretërinë, dhe mund të jetë vetëm prekja që ju nevojitet që paratë të vijnë te ju.

Mos fshini ditën e Vitit të Ri

Përfundoni fshirjen përpara se të vijë viti i ri, sepse njohuritë e lashta kineze thonë se mund të fshini fatin e mirë më 1 janar. Një bestytni që synon të sjellë fat dhe që heq një punë të përditshme nga lista juaj e detyrave? Tingëllon si një fitore e favorshme.

Hani 12 kokrra rrush

Ju ndoshta keni dëgjuar për traditën latine të ngrënies së 12 rrushit për të sjellë fat në vitin e ardhshëm. Çdo rrush përfaqëson një muaj të kalendarit të ri, dhe ju duhet ta hani atë në mesnate për të sjellë begati dhe fat të mirë në vitin e ri .