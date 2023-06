Bastiset zyra e Wagner në Shën Petersburg

Menjëherë pas fjalimit të Punit, forcat ruse të rendit duket se kanë kryer një bastisje në zyrën e Wagner në Shën Petersburg, sipas gazetës lokale të lajmeve Fontanka.

“Zbatuesit e ligjit kanë hyrë në Qendrën PMC Wagner në rrugën Zolnaya të Shën Petersburgut,” raportoi media.

Dy autobusë me polici të trazirave dhe roje kombëtare kanë mbërritur në ndërtesë, raportohet se kanë hyrë së bashku me njerëz me rroba civile.

Media pretendoi se “njerëz me maska ​​dhe me pushkë automatike” u vendosën pranë urës Blagoveshchensky të Shën Petersburgut, ku ndodhen një hotel dhe një restorant i lidhur me shefin e Wagner, Yevgeni Prigozhin, shkruan BBC.

Fontanka më vonë publikoi atë që thuhet se është një video e zbatimit të ligjit duke hyrë në Qendrën Wagner dhe foto të njerëzve të armatosur pranë pronave të lidhura me Prigozhin./Albeu.com/