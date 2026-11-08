Bardhi akuzon kreun e SPAK për favorizim të Ballukut dhe zbulon klinikën ku ajo, sipas tij, shpenzoi mijëra euro për estetikë

Gazment Bardhi, kreu i grupit parlamentar të PD-së, pretendon se drejtuesi i SPAK-ut, Klodian Braho, është ndikuar nga pushteti përmes lejeve të ndërtimit dhe interesave të biznesit të familjarëve të tij, duke i bërë favore Belinda Ballukut.
Në bisedën me gazetarin Arbër Hitaj në emisionin “Albanian News Cast”, Bardhi përsëriti se Edi Rama dhe drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme kanë arritur një marrëveshje për të mos paraqitur një tjetër kërkesë për heqjen e imunitetit të Ballukut.
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Sipas kreut të grupit demokrat, bisedimet janë zhvilluar në Valamar dhe ndërmjetës ka qenë ministri i Brendshëm, Ervin Demo. Bardhi e quajti marrëveshjen që pretendon se është bërë “Aleanca e Valamarit”.
“Jam në dijeni të një marrëveshjeje mes tij dhe kryeministrit Edi Rama lidhur me këtë çështje, që të mos paraqitej kërkesë e re për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Kam folur edhe për personin me të cilin ka komunikuar; tashmë nuk është sekret se bëhet fjalë për ministrin e ri të Brendshëm. Një ndër arsyet e emërimit të tij në këtë post është kontakti dhe lidhja personale me kreun e ri të Prokurorisë së Posaçme”, u shpreh Bardhi.
Ai e përshkroi hetimin ndaj Ballukut si të paplotë, duke thënë se prokurorët nuk kanë kontrolluar as banesën dhe as telefonin e saj. Bardhi ngriti gjithashtu pyetjen pse Rama nuk është marrë në pyetje për tenderat që po hetohen.
Sipas tij, SPAK-u zbaton standarde të ndryshme: Erion Veliaj është në burg, ndonëse akuzat ndaj tij janë më të lehta, ndërsa Balluku, për të cilën Bardhi thotë se rëndojnë akuza më serioze, vazhdon të jetë e lirë.
“Belinda Balluku është zyrtarja publike ndaj së cilës Prokuroria e Posaçme ka ngritur akuzat më të rënda; nuk ka një rast tjetër të krahasueshëm. Përmendët zotin Veliaj, i cili ndodhet në burg, por akuzat ndaj tij janë më të lehta se ato ndaj zonjës Balluku. Edhe akuzat kundër Ilir Metës përbëjnë vetëm një të dhjetën e atyre që janë ngritur ndaj saj. Është e paimagjinueshme që një zyrtare me akuza të tilla jo vetëm të jetë e lirë, por edhe të vijë në Kuvend”, tha Bardhi.
Gjatë intervistës, kreu i grupit të PD-së bëri edhe një tjetër pretendim: tha se e di se në cilën klinikë Balluku ka kryer ndërhyrje estetike, për të cilat, sipas tij, janë shpenzuar mijëra euro. Ai shtoi se këto shpenzime duhej të ishin verifikuar nga prokurorët.
“Po e bëj këtu një denoncim për herë të parë, megjithëse kisha menduar ta nxirrja në ditët në vijim. E di vetë klinikën ku zonja Balluku ka shpenzuar mijëra euro për estetikë dhe për ndryshimin e pamjes. Nëse kjo bie në sy të një gazetari, mendoj se duhet të tërheqë vëmendjen edhe të prokurorisë. Nëse unë e di klinikën ku ajo ka paguar mijëra euro për të ndryshuar pamjen, këtë duhet ta dijë edhe një prokuror”, u shpreh ai.
Bardhi tha se mosparaqitja e kërkesës së re për heqjen e imunitetit synon ta lërë çështjen e Ballukut në harresë. Ai akuzoi gjithashtu kreun e SPAK-ut se ka zhgënjyer besimin e qytetarëve te drejtësia e re.
Duke folur për përplasjen mes Ramës dhe Veliajt, Bardhi tha se është i prirur t’u besojë pretendimeve të kryebashkiakut se ministri i Drejtësisë, Toni Gogu, e ka kërcënuar në burg në emër të kryeministrit. Ai kërkoi që këto pretendime të hetohen nga drejtësia.