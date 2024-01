“Babi pse e vrave?”, dëshmia tronditëse e 8-vjeçares shqiptare në SHBA që pa tmerrin me sy, si e kreu krimin e rëndë Renato Muhaj pasi dhunoi prindërit

Burri shqiptar i akuzuar për rrëmbimin e vajzës së tij 8-vjeçare të hënën vrau nënën e saj me një thikë dhe dorezë bronzi ndërsa vajza shikonte, thonë dokumentet.

Deklaratat e sapo publikuara të arrestit për Renato Muhajn, 34 vjeç, hodhën dritë të re mbi rastin që i shtyu autoritetet të lëshonin një alarm për vajzën e tij 8-vjeçare dhe ta arrestonin Muhajn me akuza të shumta, përfshirë vrasjen e shkallës së parë. Policia tha se Muhaj sulmoi prindërit e tij në banesën e tyre dhe më pas vrau nënën e vajzës së tij, 32-vjeçaren Suela Saliaj, në banesën e saj në Clearwater.

Emrat e prindërve dhe informacione të tjera janë redaktuar nga deklaratat e lëshuara të martën nga Zyra e Sherifit të Qarkut Pinellas, por detajet e përfshira në dokumentet e shoqëruara me informacionin e lëshuar nga policia ndihmojnë për të krijuar një pamje të një zinxhiri të dhunshëm ngjarjesh.

Incidenti filloi rreth orës 2:44 të mëngjesit të së hënës, kur policia e Clearwater u thirr në vendngjarje. Policia thotë se Muhaj ka rrahur të dy prindërit e tij atje dhe ua ka marrë celularët në mënyrë që të mos telefonojnë 911. Të dhënat tregojnë se Muhaj gjithashtu jeton në kompleks.

Sipas deklarimeve të arrestit, Muhaj ka hyrë në dhomën e gjumit të prindërve të tij dhe gjatë një bisede me ta ka nisur ta godasë me grusht në fytyrë të atin. Babai u trajtuan më vonë në spital me disa hematoma dhe dhëmbë të thyer. Muhaj kapi edhe një hanxhar dhe e ngriti armën sikur do të godiste me të nënën e tij. Prindërit e tij “u kapën me njëri-tjetrin dhe mbyllën sytë nga frika se mos do të vriteshin nga Muhaj”, thuhet në deklaratë.

Muhaj e goditi nënën e tij në kofshë dhe e shtyu disa herë në një shtrat. Kur njëri prind arriti të largohej nga banesa, Muhaj e mbylli derën dhe nuk pranoi ta linte prindin tjetër të largohej. Më vonë, prindi mundi të arratisej kur Muhaj shkoi në një dhomë tjetër, shkruajnë mediat amerikane. Gjatë daljes nga banesa, Muhaj bëri një koment se dikush, emri i personit është redaktuar, është “në duart e djallit”.

Policia e Clearwater kontaktoi Departamentin e Policisë Largo për ndihmë në gjetjen e Muhaj dhe policia e Largo shkoi gjithashtu në shtëpinë e Saliajt për të kryer një kontroll. Sipas një deklarate, oficerët panë gjak jashtë banesës së Saliajt së bashku me një thikë. Brenda banesës, Saliajn e gjetën të vdekur në dyshemenë e dhomës së gjumit dhe gjak në shtratin e saj dhe mbi dhe rreth trupit të saj. Asaj i ishte prerë fyti.

Vajza e Muhaj dhe Saliajt, Alessia, nuk ishte në banesë dhe policia nisi një alarm rreth orës 7 të mëngjesit. Alarmi tha se Alessia dhe Muhaj mund të udhëtonin me një “Kia Sportage 2017”. Rreth orës 8:30 të mëngjesit, një celular i lidhur potencialisht me Muhajn u interceptua në zonën e rrugës “Belleair” në Clearwater. Policia gjeti Alessia dhe Muhaj brenda Kia në bllokun 1600. Alessia mbeti e padëmtuar dhe Muhaj u dërgua në paraburgim.

Alessia i tha policisë se ajo ishte dëshmitare kur babai vrau nënën, “duke e goditur shumë herë me thikë” në dhomën e saj të gjumit, thuhet në një deklaratë nën betim. Vajza tha se e dinte se nëna e saj kishte vdekur dhe ajo e pyeti babanë e saj: “Pse e bëre këtë?” “Ajo detajoi se i pandehuri përmendi se ai me të vërtetë donte që ajo të vdiste,” thuhet në deklaratë.

Vajza i tha policisë se pas vrasjes, Muhaj e ka marrë nga banesa dhe e ka zbritur me shpejtësi nga disa shkallë, duke e bërë atë të rrëzohet. Ajo tha se ai më pas e tërhoqi zvarrë në beton për ta çuar në automjetin e tij, thuhet në deklaratë. Nuk ka asnjë referencë për një motiv në deklaratë. Muhaj i tha policisë gjatë një interviste se nuk i kujtohej se çfarë ndodhi dhe ai iu përgjigj pyetjeve të një detektivi duke bërë pyetje.

Muhaj u arrestua në burgun e qarkut Pinellas me akuza përfshirë vrasjen e shkallës së parë, rrëmbimin e një fëmije më të vogël se 13 vjeç, abuzimin e fëmijëve, sulmin e rëndë, manipulimin e dëshmitarëve, etj. Gjatë paraqitjes së parë të Muhaj në gjykatë të martën, gjykatësi Pat Siracusa urdhëroi që ai të mbahej pa detyrim dhe caktoi një mbrojtës publik për ta përfaqësuar atë. Siracusa gjithashtu e urdhëroi Muhajn të mos kishte asnjë kontakt me vajzën e tij. Sipas një faqeje në LinkedIn, Saliaj ishte bashkëpunëtor i shërbimit të klientit në PNC Bank dhe kishte punuar për kompaninë për rreth tetë vjet.