Publikohen dokumente të tjera sekrete amerikane, zbulohen grindjet brenda qeverisë ruse

Dokumentet sekrete ushtarake amerikane të zbuluara rishtazi zbulojnë thellësinë e luftimeve brenda qeverisë ruse për luftën.

Dokumentet shtesë janë shfaqur të cilat nuk janë përfshirë në grupin që doli në dritë javën e kaluar, ka raportuar New York Times.

Ato me sa duket zbulojnë grindjet brenda qeverisë ruse për numrin e ushtarëve të vdekur dhe të plagosur në Ukrainë.

Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë (FSB) ka akuzuar ushtrinë për fshehjen e shkallës së viktimave ruse, thotë NYT.

Dokumentet e reja thuhet se zbulojnë sesi agjencitë amerikane të spiunazhit kanë arritur të depërtojnë “pothuajse çdo aspekt të aparatit të inteligjencës ruse dhe strukturës së komandës ushtarake”.

Moska është akuzuar prej kohësh se po përpiqet të parandalojë raportimin e shtrirjes së vërtetë të humbjeve të saj.

Më herët sot, Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar tha se Vladimir Putin po bënte një luftë “të keqmenaxhuar dhe të dështuar” në Ukrainë.

NYT shkruan: “Zyrtarët e FSB-së, thuhet në dokument, pretendojnë se numri i ministrisë nuk përfshin të vdekurit dhe të plagosurit midis Gardës Kombëtare Ruse, forcës mercenare Wagner ose luftëtarëve të dalë nga Ramzan Kadyrov, udhëheqësi i fortë i republikës jugore ruse, Çeçeni”.

Shërbimi llogariti me sa duket se viktimat ruse janë afër 110,000. As Rusia dhe as Ukraina nuk kanë publikuar shifra të sakta të viktimave. /albeu.com