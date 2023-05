“Autori s’do ta shohë më dritën e diellit”, dy masakra në 48 orë, Vuçiç: Serbia do të çarmatoset!

“Për herë të dytë në 48 orët e fundit, duhet të shprehim ngushëllimet tona për njerëzit që u vranë sonte në mënyrë kriminale… Çdo fjalë është e rëndë, e tepërt dhe në të njëjtën kohë e pamjaftueshme… Ky është një sulm ndaj gjithë vendit tonë”, tha presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, duke iu drejtuar qytetarëve mëngjesin e sotëm nga Presidenca e Serbisë së bashku me anëtarët e Qeverisë së Serbisë.

Masa e parë: Do të marrim edhe 1200 policë, nga një prej të cilëve do të qëndrojë në secilën prej 330 shkollave… Për këtë gjetëm dhe siguruam 25 milionë euro, tha presidenti.

“Autori është arrestuar dhe nuk do ta shohë dritën e diellit”, tha presidenti për të dyshuarin për masakrën e mbrëmshme në Mlladenoc, duke theksuar se ai është terrorist.

Kur bëhet fjalë për kontrollin e pronarëve të armëve, presidenti tha se do të pasojë çarmatimi i Serbisë dhe pas kontrolleve të tilla, Serbia do të mbetet me 30.000-40.000 armë.

Aktualisht ka rreth 760.000 armë dhe ky numër është reduktuar nga 900.000.

Ai paralajmëroi rishikim të kushteve për mbajtjen e armëve nga qytetarët serbë, por edhe dënime dukshëm më të ashpra jo vetëm për ata që i mbajnë nga pakujdesia apo në mënyrë të paligjshme, por edhe për ata që merren me shitje dhe përpunim të paligjshëm për rishitje.

Presidenti tha se policët dhe shërbimet policore nuk mund t’i arrestojnë të gjithë, dhe më pas falënderoi të gjitha njësitë për aksionin e natës në Mlladenoc në kërkim të një terroristi.

Vuçiç kërkoi nga MPB-ja që të lëshojë një moratorium për çështjen e çfarëdo arme në dy vitet e ardhshme, përfshirë armët e gjuetisë, sa më shpejt që të jetë e mundur. Vuçiç shtoi se sa më pak armë, aq më pak rrezik është për fëmijët dhe qytetarët tanë.

“Ministria e Brendshme duhet të vendosë menjëherë një moratorium për lëshimin e çdo arme për dy vitet e ardhshme, përfshirë armët e gjuetisë.

MPB-ja urdhërohet që të gjithë personat që kanë armë pa leje t’i dorëzojnë brenda muajit të ardhshëm, ose do të pasojnë sanksione brutale”, tha ai.

Presidenti tha se këto aksidente që kanë ndodhur janë më të mëdhatë për vendin. /Albeu.com/