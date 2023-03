Arrestimi i Dan Hutrës, Vocaj: Falë reagimit të policisë u bë e mundur kapja e autorit të vrasjes së trefishtë

Drejtori i Policisë së Tiranës, Tonin Vocaj, ka dalë në një konference urgjente për mediat mbrëmjen e sotme, pas arrestimit të autorit të vrasjes së trefishtë Dan Hutra.

Në daljen e tij Vocaj bëri një analizë të dinamikës se si ndohi krimi me 3 viktima dhe tre të plagosur në Tiranë dhe Kamëz.

“Jam sonte këtu, për të komunikuar me ju, në lidhje me një ngjarje të rëndë dhe të pazakontë për qytetin e Tiranës dhe gjithë Shqipërinë, të kryer nga shtetasi Dan Hutra, i datëlindjes 1982, lindur në Kukës dhe banues në Tiranë.

Në orën 12 e 15 minuta, autori Dan Hutra, në rrugën “Teodor Keko”, në afërsi të mbikalimit te “Pallati me shigjeta”, ka plagosur me thikë shtetasen M. G., 40 vjece, banuese në Astir.

Menjëherë pas kësaj ngjarjeje, autori është larguar me automjetin tip “Benz” me targa AA 531 UK, të cilin e kishte marrë me qira dhe rreth orës 12:35 minuta ka shkuar në rrugën “Rustem Haklaj”, në Kodër-Kamzë, te banesa e ish-bashkëjetueses së tij.

Shtetasi Dan Hutra ka plagosur me armë zjarri shtetaset Elena Hysa, 35 vjeçe, dhe Kujtime Hysa, 60 vjeçe (ish-bashkëjetuesja e tij dhe nëna e saj) dhe ka vrarë me armë zjarri shtetaset Mevlute Hysa 30 vjeçe, (motra e ish-bashkëjetueses së tij) dhe Hasime Dafku 30 vjeçe, (e fejuara e vëllait të ish-bashkëjetueses).

Autori i ngjarjeve, Dan Hutra, është person me precedent të theksuar kriminal, i dënuar në vitin 2003, me 2 vjet burgim, për veprën penale “Heqja e paligjshme e lirisë”, i dënuar në vitin 2009, me 16 vjet burgim për vrasje me paramendim, në vitin 2021 është arrestuar për vjedhje banesash nga DVP Durrës dhe po në vitin 2022 është arrestuar po nga DVP Durrës, për tentativë vjedhje banesash.