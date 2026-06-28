74-vjeçari humb jetën në Jalë, dyshohet se u rrëzua në banesë; në Himarë, 28-vjeçarja përfundon në spital pas konsumimit të medikamenteve

Një ngjarje e rëndë është shënuar në zonën e Jalës, ku një 74-vjeçar me inicialet F.A. ka ndërruar jetë, pasi dyshohet se është rrëzuar në banesën e tij.

Autoritetet po kryejnë verifikime për të zbardhur rrethanat e këtij rasti.

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Në një tjetër rast, në Himarë, një 28-vjeçare dyshohet se ka konsumuar një sasi medikamentesh në kushte të rënduara psikologjike.

Ajo është dërguar në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku po merr ndihmë mjekësore.

Policia po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të të dyja ngjarjeve.


Shtuar 28.06.2026 19:19

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