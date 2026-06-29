Paraguai mbyll në epërsi pjesën e parë ndaj Gjermanisë

Pjesa e parë e sfidës mes Gjermanisë dhe Paraguait në Kupën e Botës 2026 u mbyll me një rezultat surprizues, me paraguajanët që shkuan në pushim në avantazh 0-1.

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Ndeshja startoi me intensitet të lartë dhe që në çastet e para Paraguai iu afrua golit me Julio Encison, por Manuel Neuer ndërhyri shkëlqyeshëm duke i mohuar shënimin.

Më pas, Gjermania nisi të marrë kontrollin e lojës dhe ndërtoi disa raste me Florian Wirtz, Kai Havertz dhe Deniz Undav, por pa gjetur saktësinë e duhur para portës.

Edhe Wirtz së bashku me Kimmich provuan me gjuajtje nga largësia dhe nga goditjet standarde, por pa mundur të mposhtnin portierin Orlando Gill.

Kur dukej se gjermanët po kalonin momentin e tyre më të mirë, Paraguai goditi fuqishëm.

Në minutën e 42-të, Julio Enciso realizoi golin e epërsisë për Paraguain, duke kërcyer mbi mbrojtjen gjermane dhe duke dërguar me kokë topin në rrjetë pas një krosimi të saktë nga Matías Galarza. Për Manuel Neuer nuk pati asnjë mundësi për reagim.

Gjermania kërkoi të kundërpërgjigjej menjëherë me goditje këndi dhe presion të pandërprerë, por mbrojtja e Paraguait mbeti solide deri në vërshëllimën e gjyqtarit.


Shtuar 29.06.2026 23:27

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