Rrustemi i përgjigjet Hazirit: Kur ishit në pushtet, zgjedhjet serbe lejoheshin në Kosovë

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Adnan Rrustemi, ka reaguar ndaj qëndrimit të nënkryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, për zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Sipas Rrustemit, deklarata e Hazirit krijon përshtypjen se ende mund të ekzistojë dilema për mbajtjen e tyre, ndonëse kjo mundësi nuk është më në tryezë.
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Haziri është shprehur kundër organizimit të zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës dhe ka kërkuar vazhdimin e procesit të çmontimit të strukturave të mbetura të institucioneve serbe. Në kundërpërgjigjen e tij, Rrustemi ka akuzuar klasën politike të përfaqësuar nga Haziri se mban qëndrime të ndryshme kur është në pushtet dhe kur ndodhet në opozitë.
Përmes një postimi në Facebook, Rrustemi ka rikujtuar se, para ardhjes së VV-së në pushtet, zgjedhjet e Serbisë zhvilloheshin në Kosovë si një praktikë e zakonshme. Ai ka thënë se një deklaratë kundër tyre do të kishte kuptim vetëm në një realitet ku ende ekzistonte mundësia që ato të mbaheshin.
Deputeti i VV-së ka theksuar se sot askush nuk duhet të ketë dilema për këtë çështje, pasi zgjedhjet e Serbisë nuk do të zhvillohen në Kosovë. Sipas tij, deklarimi i Hazirit, edhe pse kundërshton mbajtjen e tyre, mund të krijojë përshtypjen e kundërt.
Rrustemi ka pretenduar gjithashtu se, nëse vendimi do të varej nga Lutfi Haziri dhe forca politike që ai përfaqëson, zgjedhjet serbe do të vazhdonin të organizoheshin në Kosovë, ndërsa Vetëvendosje do të mbetej në rolin e kundërshtarit të kësaj praktike.
Duke iu referuar vitit 2020, ai ka kujtuar se një prej vendimeve të para të Qeverisë së Avdullah Hotit ishte lejimi i zgjedhjeve të Serbisë. Rrustemi ka deklaruar se ata i lejonin këto zgjedhje kur ishin në pushtet, nuk e përkrahën ndalimin e tyre nga VV-ja dhe vetëm pasi kaluan disa vite pranuan se ndalimi ishte i mundur.
Nga ana tjetër, Haziri ka thënë se Kosova duhet të vijojë me largimin e strukturave të mbetura të institucioneve të Serbisë dhe të ish-Jugosllavisë. Ai ka vlerësuar se këto struktura janë fragmente dhe mbetje që po largohen gradualisht, ndërsa çmontimi i institucioneve të Serbisë dhe ish-Jugosllavisë, sipas tij, ka nisur më 12 qershor 1999.
Nënkryetari i LDK-së ka nënvizuar se të gjithë qytetarët duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe të integrohen në institucionet e Republikës së Kosovës. Ai ka theksuar se garantimi i të drejtave të çdo qytetari, pa dallim përkatësie, duhet të mbetet prioritet.
Serbia pritet të mbajë zgjedhje më 25 tetor. Që nga viti 2021, Qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti nuk ka lejuar zhvillimin e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës. Ditë më parë, në veri të vendit, është ndaluar edhe zhvillimi i fushatave zgjedhore serbe.