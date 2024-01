Rruga dhe tuneli Prizren-Tetovë do të financohet nga dy shtetet

Ministri i Infrastrukturës së Kosovës, ka njoftuar se sot në Shkup të Maqedonisë së Veriut, është nënshkruar marrëveshja për bashkëfinancim të hartimit të projektit për ndërtimin e tunelit për rrugën Prizren-Tetovë.

Sipas ministrit Aliu, ndërtimi i kësaj rrugë, përfshirë tunelit, do të ndahet proporcionalisht në mes dy vendeve.

“Financimi i këtij projekti, përfshirë ndërtimin e tunelit në rrugën Tetovë-Prizren, do të ndahet proporcionalisht në përputhje me gjatësinë e tij në secilën anë, ndërsa projektimi i secilës pjesë para dhe pas tunelit do të jetë i financuar nga palët përkatëse.

Kjo rrugë krijon një lidhje të sigurt dhe të qëndrueshme mjedisore të transportit për njerëz dhe mallra, duke forcuar edhe ndërlidhjen midis parqeve kombëtare, destinacioneve turistike dhe korridoreve rrugore në mes Republikës tonë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut.” – shkro ai, ndër të tjera.