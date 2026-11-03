Denoncimi i LVV-së për ndriçimin “Smart”, Rama: Veprim politik para Prokurorisë

Denoncimi i LVV-së për ndriçimin “Smart”, Rama: Veprim politik para Prokurorisë

Një denoncim për kontratën e ndriçimit publik “Smart”, i dorëzuar të martën në Prokurorinë Speciale nga Gëzim Sveçla dhe Ilir Kerqeli, përfaqësues të Qendrës së Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë, ka sjellë reagimin e kryetarit të Prishtinës, Përparim Rama. Ai e ka cilësuar nismën e tyre si “show politik”.

LVV-ja ka shprehur dyshime se çmimet e disa pozicioneve të kësaj kontrate janë rritur, duke pretenduar se kjo i ka shkaktuar dëm buxhetit të Komunës së Prishtinës. Përfaqësuesit e saj thonë se nga krahasimi i kontratave të vitit 2024 dhe 2025 rezultojnë rritje të ndjeshme çmimesh për të njëjtat punë dhe pozicione.

Të lidhura

None found

Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, Rama i ka kritikuar përfaqësuesit e LVV-së dhe ka vënë në diskutim angazhimin e tyre për të sjellë propozime në dobi të banorëve të kryeqytetit.

Sipas tij, Vetëvendosja e Prishtinës kishte marrë disa dokumente dhe kishte shkuar sërish para Prokurorisë për një shfaqje politike. Ai u ka bërë thirrje votuesve të kësaj partie të pyesin nëse përfaqësuesit e tyre kanë dorëzuar ndonjëherë në Asamblenë e Kryeqytetit propozime konkrete në interes të qytetarëve të Prishtinës.

Rama ka ngritur gjithashtu pyetjen nëse qëllimi i tyre në asamble është të luajnë rolet e hetuesit, prokurorit, gjyqtarit, policit dhe zëdhënësit, duke i akuzuar se janë përqendruar në këto role. Reagimin e tij e ka shoqëruar me një thirrje drejtuar përfaqësuesve të LVV-së që të punojnë.


Shtuar 3.11.2026 10:57

Tags: , ,
Përplasja Rama-Veliaj del hapur, analistët paralajmërojnë krizë dhe betejë të brendshme për pushtet në PS

Përplasja Rama-Veliaj del hapur, analistët paralajmërojnë krizë dhe betejë të brendshme për pushtet në PS
Presidentja Shiroka-Pula takohet sot me ministrin e Jashtëm të Zvicrës, Ignazio Cassis

Presidentja Shiroka-Pula takohet sot me ministrin e Jashtëm të Zvicrës, Ignazio Cassis
Arben Gashi zyrtarizon kandidaturën për kryetar të LDK-së

Arben Gashi zyrtarizon kandidaturën për kryetar të LDK-së
Kuvendi mblidhet në seancë plenare: në agjendë tri projektligje dhe raporti i auditimit

Kuvendi mblidhet në seancë plenare: në agjendë tri projektligje dhe raporti i auditimit
Kusari-Lila dhe kreu i EULEX-it bisedojnë për stabilitetin, ligjin dhe ekonominë

Kusari-Lila dhe kreu i EULEX-it bisedojnë për stabilitetin, ligjin dhe ekonominë
Raporti i Progresit vlerëson punën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi

Raporti i Progresit vlerëson punën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi
Gashi: Kosova përparoi në disa reforma edhe gjatë bllokadës institucionale

Gashi: Kosova përparoi në disa reforma edhe gjatë bllokadës institucionale
Kurti diskuton me HANDIKOS-in për ligjin gjithëpërfshirës dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara

Kurti diskuton me HANDIKOS-in për ligjin gjithëpërfshirës dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara