Denoncimi i LVV-së për ndriçimin “Smart”, Rama: Veprim politik para Prokurorisë

Një denoncim për kontratën e ndriçimit publik “Smart”, i dorëzuar të martën në Prokurorinë Speciale nga Gëzim Sveçla dhe Ilir Kerqeli, përfaqësues të Qendrës së Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë, ka sjellë reagimin e kryetarit të Prishtinës, Përparim Rama. Ai e ka cilësuar nismën e tyre si “show politik”.
LVV-ja ka shprehur dyshime se çmimet e disa pozicioneve të kësaj kontrate janë rritur, duke pretenduar se kjo i ka shkaktuar dëm buxhetit të Komunës së Prishtinës. Përfaqësuesit e saj thonë se nga krahasimi i kontratave të vitit 2024 dhe 2025 rezultojnë rritje të ndjeshme çmimesh për të njëjtat punë dhe pozicione.
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Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, Rama i ka kritikuar përfaqësuesit e LVV-së dhe ka vënë në diskutim angazhimin e tyre për të sjellë propozime në dobi të banorëve të kryeqytetit.
Sipas tij, Vetëvendosja e Prishtinës kishte marrë disa dokumente dhe kishte shkuar sërish para Prokurorisë për një shfaqje politike. Ai u ka bërë thirrje votuesve të kësaj partie të pyesin nëse përfaqësuesit e tyre kanë dorëzuar ndonjëherë në Asamblenë e Kryeqytetit propozime konkrete në interes të qytetarëve të Prishtinës.
Rama ka ngritur gjithashtu pyetjen nëse qëllimi i tyre në asamble është të luajnë rolet e hetuesit, prokurorit, gjyqtarit, policit dhe zëdhënësit, duke i akuzuar se janë përqendruar në këto role. Reagimin e tij e ka shoqëruar me një thirrje drejtuar përfaqësuesve të LVV-së që të punojnë.