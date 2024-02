Parlamenti Europian ngre alarmin kundër ndërhyrjes ruse dhe përdorimit të narrativave specifike të ofruara për partitë e ekstremit të djathtë në të gjithë BE-në për të minuar mbështetjen për Ukrainën.

Në rezolutën e miratuar sot me 433 vota pro, 56 kundër dhe 18 abstenime, Parlamenti Evropian kujton gjithashtu se ”aktorët rusë u kanë ofruar mbështetje palëve aleate me to duke nënshkruar kontrata tregtare”.