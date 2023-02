Zjarrfikësit gjejnë mbi 2 milionë dollarë nën rrënojat e tërmetit

Zjarrfikësit që po kërkojnë ende për të mbijetuar në rrënojat e shkaktuara nga tërmetet e 6 shkurtit që goditën Turqinë, janë përballur me një situatë të pazakontë në Gaziantep.

Mediat në Turqi raportojnë se zjarrfikësit kanë gjetur më shumë se 2 milionë dollarë para “cash” nën gërmadha.

Menjëherë, ata hapën kamerat dhe i vendosën të gjitha paratë në një qese të zezë, përpara se tja dorëzonin ato policisë.

“Ne jemi përpjekur me të gjithë fuqinë tonë për t’u ardhur në ndihmë personave të bllokuar nën rrënoja, të shpëtojmë jetë. Po ashtu, ne jemi përballur edhe me shumë raste të ngjashme kur kemi gjetur shuma parash apo sende të tjera me vlerë, të cilat ja kemi dorëzuar menjëherë policisë. Kjo është puna e një zjarrfikësi, shpëton jetën, mbron dhe pronën”, kështu është shprehur shefi i Departamentit të Zjarrfikësve të Gaziantep, Cafer Yilmaz.

Nën gërmadhat e godinave, përveç punonjësve të grupeve të kërkim-shpëtimit, janë parë hajdutë që gërmonin për sende me vlerë, pavarësisht ruajtjes nga autoritetet. Ndërkohë që personat kapen dhe arrestohen brenda një kohe të shkurtër, grupet e kërkim-shpëtimit ua dorëzojnë forcave të sigurisë paratë dhe bizhuteritë që njerëzit mbanin në shtëpitë e tyre.