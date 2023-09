Sa njerëz kanë vdekur në hapësirë?

Fluturimi në hapësirë ​​nuk është i sigurt, dhe kërkimi për të eksploruar kufirin përfundimtar vjen me rreziqe të mëdha për astronautët që drejtojnë anijet. Por a i kushton vërtet jetën njerëzve fluturimi në hapësirë?

Po, 21 njerëz kanë vdekur në hapësirë, tha për Live Science Nigel Packham, drejtor i asociuar i NASA-s për sigurinë dhe sigurimin e misionit.

Pesë misione fluturimi në hapësirë ​, tre nga NASA dhe dy nga Bashkimi Sovjetik, kanë përfunduar me fatalitet.

“Aksidentet janë zakonisht një kombinim i rrethanave të pazakonta, gabimeve të pajisjeve, gabimeve njerëzore, politikës dhe menaxhimit,” tha Jim Hermanson, një profesor i aeronautikës në Universitetin e Uashingtonit në Seattle.

Dy fatkeqësitë më vdekjeprurëse përfshinin misionet e anijeve kozmike të NASA-s. Në janar 1986, anija kozmike Challenger shpërtheu 73 sekonda pas nisjes, duke vrarë ekuipazhin e saj prej shtatë personash.

Aksidenti ishte rezultat i temperaturave jashtëzakonisht të ftohta në Kepin Canaveral, gjë që bëri që disa nga ngjitësit e raketës të humbnin fleksibilitetin.

“Gazi i nxehtë doli dhe u dogj në rezervuarin e karburantit dhe shkaktoi një shpërthim masiv”, tha Hermanson për Live Science. Menaxhmenti ishte gjithashtu pjesërisht fajtor, pasi udhëheqja vazhdoi me nisjen kundër paralajmërimeve të disa inxhinierëve të NASA-s, shtoi ai.

Një tjetër aksident vdekjeprurës i fluturimit në hapësirë ​​ndodhi në shkurt 2003, kur anija kozmike Columbia shpërtheu gjatë rihyrjes, duke vrarë shtatë anëtarët e ekuipazhit.

Apollo 1, megjithëse nuk u largua kurrë nga toka, bën gjithashtu pjesë në listën e aksidenteve vdekjeprurëse.

“Unë personalisht nuk bëj dallim nëse ka ndodhur apo jo në terren”, tha Packham. Në fund të fundit, tre astronautët në bord po niseshin për në hapësirë. Por një test para nisjes shkaktoi një zjarr brenda anijes, duke vrarë tre anëtarët e ekuipazhit brenda.

Katër kozmonautë gjithashtu kanë humbur jetën në fluturimin në hapësirë. Në vitin 1967, Soyuz 1 i Bashkimit Sovjetik u përplas në tokë pas një dështimi me parashutë, duke vrarë astronautin në bord. Politika ishte pjesërisht fajtore, pasi ky ishte fillimi i garës hapësinore dhe nisja ishte planifikuar të përkonte me një ngjarje politike edhe pse njerëzit e përfshirë në vendim e dinin se nuk ishte gati, tha Packham. Ekipi i kontrollit të misionit e kuptoi se do të kishte probleme me parashutën sapo anija kozmike të hynte në orbitë, shtoi ai.

Tre kozmonautë vdiqën gjithashtu në një aksident në vitin 1971. Ky incident është i vetmi që ka ndodhur në të vërtetë jashtë atmosferës së Tokës, tha Hermanson.

Këto misione ishin fatale, por nuk ishin të vetmet me potencialin për të vrarë ose dëmtuar njerëzit në bord, tha Packham. Zyra e tij mban një regjistër të aksidenteve dhe telefonatave të afërta, dhe ka pasur më shumë se pesë.