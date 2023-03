Rritja e pagave për mjekët specialistë, Alimehmeti ironizon Ramën: S’je as në nivelin e Kosovës!

Drejtuesi i Departamentit të Shëndetësisë në PD, Ilir Alimehmeti përmes një deklarate për mediet në selinë blu ka ironizuar kryeministrin Rama për sa i përket rritjes së pagave të mjekëve specialistë.

Rama deklaroi se do të rrisë pagat e mjekëve specialistë me 50.000 lekë në 30 prill, por Alimehmeti përmes deklaratës së tij ka theksuar se Rama nuk kuptohet kur i ka me shaka premtimet dhe kur seriozisht.

Sipas tij, Rama kthehet me deklaratat për rritje pagash sa herë afrohen zgjedhjet.

Alimehmeti: Por ikja, të dashur kolegë mjekë, dhe të respektuar shqiptarë, nuk është zgjidhja. Një i ikur është përgjithmonë një i sëmurë për të afërmit dhe vendin e vet. Zgjidhja është një: të largojmë të sëmurin politik që qytetarët i sheh si pacientë, të cilët mund të shërohen me propagandë boshe, dhe burimet ekonomike të vendit si një minierë për klientët e tij dhe të qeverisë. Partia Demokratike, siç ka qenë edhe vazhdon të jetë pro rritjes së rrogave të mjekëve dhe infermierëve, gjë që e ka bërë fakt gjatë qeverisjes së saj. Por, ne jemi që rrogat të rriten për të gjitha profesionet dhe sektoret në letër, jo në televizion. Në realitet, jo në fushatë, dhe për propagandë.

Nga Kongresi i parë politik i Shëndetësisë, që mund të quhet edhe “i vazhdimësisë së propagandës”, kryeministri Rama, tha se, më 30 prill, të gjithë mjekët specialistë do të marrin një shtesë prej 50 mijë lekë të reja bruto në rrogë. Çfarë po ndodh: Rama nuk e mban mend apo nuk merakoset për atë që ka thënë një muaj, një vit apo katër më parë? Pikërisht para katër vitesh, ai u taksi një bonus mrekullibërës mjekëve specialistë, duke ua deklaruar rrogat nga 2 deri në 2500 euro. “Nuk kanë nevojë të shkojnë në Gjermani, sepse edhe taksat atje i kanë më të larta”, shprehej kryeministri, i cili nuk kuptohet më kur e ka seriozisht dhe kur bën shaka. Shakaja e tij e fundit, rrogat sa në Gjermani, më 19 shkurt 2019, rikthehehet sot pas katër vjetësh, ne te njëjtën periudhe, para të njëjtës fushate zgjedhjesh vendore, por në një formë tjetër. Ajo që duhet theksuar është se kryeministri e ka ulur stekën sivjet: para katër vitesh thoshte se do i bënte rrogat sa Gjermania, tani thotë se do të arrijë nivelin e Serbisë.

Sipas Alimehmetit, Rama nuk arrin dot as nivelin e Kosovës. Në Kosovë, thekson ai, në Shqipëri premtimet janë ende fjalë boshe dhe jo vendime qeverie. Dhe kjo për faktin se ajnë premtime fushate, sipas tij.

Alimehmeti: Fakti është një: Ai nuk arrin as nivelin e Kosovës. “Qeveria Kurti” i ka rritur me 601 euro rrogat e mjekëve specialistë. Ndërkohë pagat e mjekëve të përgjithshëm dhe infermierëve janë rritur me 37 përqind.

Kjo është si dita me natën me rritjen prej 7 përqind të “qeverisë Rama”, një shtesë që nuk arrin dot as indeksimin nga rritja e çmimeve. Këto janë vendime qeverie në Kosovë, ndërsa në Shqipëri ende mbeten llafe boshe. Rama e ka në dorë që premtimin ta kthejë në vendim qeveri, por nuk e ka bërë dhe nuk do ta bëjë. Kjo sepse e ka premtim fushate, e ka shaka.

Në gjykimin e Alimehmetit, kryeministri tallet me bluzat e bardha. Kjo është pikërisht arsyeja që ata largohen drejt Gjermanisë sepse ia kanë kuptuar shakanë.

Alimehmeti: Shakaja, kur bëhet disa herë, nuk është më gazmore, por kthehet në tallje. Me kë tallet kryeministri i Shqipërisë veçse me trupën e mjekëve dhe me qytetarë shqiptarë, të cilët çdo ditë përplasen dyerve të spitaleve? Arsyeja e talljeve të kryeministrit, është se ai kujton se njerëzit harrojnë, dhe e dyta, sepse ka hyrë në fushatë. I duhet të përsërisë premtimet e vjetra në forma të reja. Mjekët dhe infermierët e kanë kuptuar shakanë, dhe nuk ia kanë pranuar talljen kryeministrit. Për këtë arsye ata ikin çdo javë e çdo muaj, me dhjetëra, drejt Gjermanisë apo ku të munden. Hemorragjia e ekipeve shëndetësore është një plagë për sistemin dhe për qytetarin shqiptar, që sëmundja dhe halli e çon nga spitali në spital.

Në deklaratën për mediat, Alimehmeti tha se ka vetëm një zgjidhje, të largohet Rama që e cilëson si të sëmurë politik.

As qytetarët nuk ia pranojnë shakanë dhe talljen sepse, edhe ata si mjekët, po ikin nga sytë këmbët, në vende ku mund t'i vizitojnë spitalet si pacientë, dhe jo si klientë.

