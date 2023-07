Biden flet në fund të samitit të NATO-s: Mbështetja për Ukrainën do të vazhdojë, Rusia mendoi gabim

Presidenti i SHBA Joe Biden ka folur për mediet ndërsa samiti dy-ditor i NATO-s në Vilnius, Lituani, u mbyll pasi trajtoi dy pikat kryesore në axhendën e tij: anëtarësimin në pritje të Suedisë në NATO dhe mbështetjen dhe rrugën e anëtarësimit për Ukrainën.

Të hënën, vetëm një ditë para fillimit të samitit, shefi i NATO-s Jens Stoltenberg njoftoi se presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan kishte rënë dakord të miratonte ofertën e Suedisë për anëtarësim.

Parlamenti do të votojë për ratifikimin e anëtarësimit në vjeshtë. Para se Biden të zhvillonte takimin e tij dypalësh me Erdoganin, ai falënderoi presidentin turk për diplomacinë e tij në këtë çështje.

Sa i përket anëtarësimit të Ukrainës, pati më shumë tensione. Zelensky kishte kritikuar aleancën e udhëhequr nga SHBA, duke thënë se ishte “absurde” që Kievit nuk i ishte dhënë një afat kohor për ftesën ose anëtarësimin e Ukrainës në NATO.

Biden ka pranuar se aleanca nuk e ftoi Ukrainën për anëtarësim gjatë samitit, pasi ajo punon për “reformat e nevojshme”, por, tha ai, “ne nuk po presim që ai proces të përfundojë” për të rritur sigurinë e vendit.

Biden theksoi se aleanca është “më jetike për të ardhmen tonë të përbashkët”.

Ai tha se Putin “mendonte se uniteti ynë do të shkatërrohej në testin e parë. Ai mendoi se liderët demokratikë do të ishin të dobët. Por ai mendoi gabim.”

SHBA-ja dhe NATO-ja “u rritën” së bashku, tha Biden, duke treguar fillimin e luftës kur tha se ishte në kontakt të vazhdueshëm me liderët e tjerë botërorë në aleancë dhe në Bashkimin Evropian. Ai tha që nga ajo kohë e tutje, vendet aleate kanë vazhduar të mbështesin Ukrainën pasi “mbrojtin integritetin dhe sovranitetin e tyre”.

Joe Biden ripohoi mbështetjen e SHBA për Ukrainën.

“Ne nuk do të heqim dorë. Dua të them këtë. Përkushtimi ynë ndaj Ukrainës nuk do të dobësohet. Ne do të qëndrojmë për lirinë sot, nesër dhe për aq kohë sa të duhet,” tha ai të mërkurën.

“Shtetet e Bashkuara kanë ndërtuar një koalicion prej më shumë se 50 kombesh për të siguruar që Ukraina të mbrohet, dhe është në gjendje ta bëjë këtë edhe në të ardhmen,” shtoi ai.

Biden vuri në dukje se përkundër gati një viti e gjysmë lufte, Ukraina mbetet e lirë dhe e pavarur. Ai gjithashtu theksoi se të gjithë duan që lufta të përfundojë me kushte të drejta, të cilat kundërshtojnë parimet bazë të Kartës së Kombeve të Bashkuara, sovranitetin dhe integritetin territorial./Albeu.com.