Banka Botërore: Rritja ekonomike e Kinës më e ngadalta që nga vitet 1960

Banka Botërore tha në parashikimin e saj rajonal gjysmë-vjetor, të publikuar të dielën, se pret që prodhimi ekonomik i Kinës të rritet me 4.4% gjatë vitit 2024, nga 4.8% që pritej në prill. Banka vuri theksin tek dobësitë që po përjeton sektori kinez i pasurive.

Banka paralajmëroi gjithashtu se ekonomitë në zhvillim të Azisë Lindore, përfshirë Kinën, do të zgjerohen me një nga ritmet më të ulëta “që nga fundi i viteve 1960”, duke përjashtuar ngjarje të jashtëzakonshme si pandemia COVID-19, kriza financiare aziatike në fund të viteve 1990 dhe trazirat ekonomike globale të naftës në vitet 1970.

Ajo tha se ruajtja e rritjes së lartë gjatë një afati të mesëm do të kërkojë reforma për të “ruajtur konkurrencën industriale, diversifikuar partnerët tregtarë dhe çlirimin e potencialit të rritjes së produktivitetit dhe krijimit të vendeve të punës në sektorin e shërbimeve”.

Përpara “Ditës Kombëtare” të Kinës më 1 tetor, Presidenti Xi Jinping mbajti një fjalim duke pranuar se rruga e Kinës përpara nuk do të jetë e sheshtë.

“E ardhmja jonë është e ndritshme, por rruga përpara nuk do të jetë e lehtë”, tha zoti Xi për rreth 800 të ftuarve të tij, disa prej të cilëve ishin diplomatë të huaj.

Zoti Tseng Chien-yuan, me Shkollën e Re për Demokracinë, një organizatë tajvaneze që mbështet aktivistët e të drejtave të njeriut, i tha Zërit të Amerikës në gjuhën mandarin se fjalimi i zotit Xi tregon se Kina përballet me sfida që përfshijnë ekonominë e ngadaltë që vazhdon të rimëkëmbet nga politika e rrepte e Pekinit “zero-COVID” ndërsa përballet me pasiguritë ekonomike globale të shkaktuara nga agresioni rus në Ukrainë.