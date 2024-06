Zvicra dhe Italia do të përballen në orën 18.00, në ndeshjen e vlefshme për Europianin. Pak më parë janë publikuar edhe formacionet, me trajnerin Murat Yakin dhe Spalleti që do luajnë me më të mirët. Si Yakin, ashtu edhe Spalleti nuk kanë kursyer “yjet”.

Takimi do të luhet në Olympiastadion, në një stadium që ka kapacitet prej 71 mijë vendesh. Sfida do gjykohet nga Marciniak.