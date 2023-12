Zielinski “tradhëton” Inter-in, Napoli kërkon rinovimin e ‘yllit’ polak

Prestigjiozet italiane e bënë fakt të kryer, mirëpo duket se asgjë nuk ka përfunduar ende. Prej ditësh tashmë në Itali ishte “vulosur” e ardhmja e mesfushorit polak, Piotr Zielinski, me “yllin” e “Bluve” të Napoli, që sipas mediave kishte arritur akordin me “Zikaltërit” e Inter, për transferimin në verën e viti 2024, mirëpo duket se ende nuk ka përfunduar asgjë.

Vetëm pak ditë pas rinvoimin me “bomberin” nigerian, Victor Osimhen, te kampionët në fuqi të Italisë, tanimë po mendojnë për të ardhmen e “yllit” polak, me “Bardhezinjtë” e Juventus e “Zikaltërit” e Inter, që kërkojnë me ngulm shërbimet e “fantazisit”, mirëpo Presideniti i Napoli, Aurelio De Laurentiis u shpreh se klubi i ka ofruar gjithçka lojtarit për të qëndruar,

“Zielinski tha se donte të qëndronte te Napoli përgjithmonë, por midis të thënurit dhe të bërit ka diçka në mes. Kuptohet që ai ende nuk ka vendosur çfarë do të bëjë, ne i kemi propozuar ofertën tonë” ,- tha për të ardhmen Presdenti i Napoli. /abcnews.al