Përplasje ‘Titanësh’ midis Napoli-Inter, formacionet e mundshme (FOTO LAJM)

Sot në orën 18:00 do të luhet supersfida e Seria A, Napoli-Inter.

Kjo do të jetë një ndeshje shumë e rëndësishme për të dyja palët pasi fitorja do të thotë shumë në rrguëtimin e fitores së Scudettos. Është një ndeshje që nuk shikon favoritë, me dy ekipet rivale për kampionat të cilat janë në formë shumë të mirë.

Inter vjen i karikuar pas asaj fitoreje ndaj Romës në çerekfinalen e Kupës së italisë, dhe sot do të japi gjithçka brenda në fushë për t’u afruar akoma e më pranë yllit të dytë mbi simbol.

Napoli nuk ka në dispozicion Lozanon, Tuanzebe dhe Ounas.

Interi nuk ka sot ndaj kësaj ndeshje Correan, Gosens, Bastoni dhe Vecino./ h.ll/albeu.com

Formacionet e mundshme: