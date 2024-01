Zbulohet plani i transferimeve të Milanit: Kush qëndron dhe kush largohet

Milani thuhet se ka hartuar planet për këtë afat kalimtar dhe atë të verës, duke vendosur se cilët lojtarë do të mbajë dhe cilët do të largohen.

Sipas La Gazzetta dello Sport, kuqezinjtë duan të fillojnë të ndërtojnë ekipin drejt sezonit të ardhshëm dhe tashmë kanë filluar të planifikojnë se si do të duket skuadra në të ardhmen, duke mbajtur disa yje kyç, ndërkohë që dërgon disa të rinj në huazim.

Mike Maignan, Theo Hernandez dhe Rafael Leao nuk janë asnjeri ë në shitje, pasi konsiderohen figura qendrore te Milani, por një ofertë e profilit të lartë nga jashtë mund të ndryshojë gjithmonë gjërat, siç u pa me Sandro Tonalin verën e kaluar. Davide Calabria gjithashtu do të ecë përpara me klubin siç pritej.

Malick Thiaw, Isamael Bennacer, Fikayo Tomori, Noah Okafor dhe Samuel Chukëueze janë të vendosur të qëndrojnë gjithashtu me kuqezinjtë, siç janë edhe Tijjani Reijnders, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek dhe Yunus Musah.

Pierre Kalulu dhe Yacine Adli ka të ngjarë të mbeten gjithashtu, megjithëse janë më shumë në dyshim.

Sa i përket largimeve, Rade Krunic, Mattia Caldara, Antonio Mirante dhe Simon Kjaer do të largohen të gjithë në muajt në vijim, me të parët që kanë dështuar dhe të tjerët do të kenë kontrata të skaduara.

Milani dëshiron të besojë te të rinjtë, por beson se huazimet mund të jenë të dobishme për një numër talentesh si Jan-Carlo Simic, Alex Jimenez, Kevin Zeroli, Davide Bartesaghi dhe Chaka Traore.

Francesco Camarda do të nënshkruajë një kontratë të re në fund të marsit ose në fillim të prillit, pasi ai të mbushë 16 vjeç, por gjërat janë më të komplikuara për Luka Romeron, i cili mezi është paraqitur nën drejtimin e Stefano Piolit këtë sezon. /Telegrafi/