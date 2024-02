Vjen oferta që mund të tundojë Mbappe, PSG nuk heq dorë nga ylli francez

Telenovela “Mbappe” nis me serinë e radhës. PSG nuk ka hequr dorë nga ylli francez, pavarësisht raporteve se ai ka vendosur të largohet nga klubi për në Real Madrid gjatë verës. Mbappe ende nuk i ka komunikuar vendimin e tij Nasser Al-Khelaifi dhe duket se ai do të luftojë deri në fund për ta mbajtur lojtarin.

Mbappe thuhet se dëshiron një kontratë prej 50 milionë euro në vit, me një bonus nënshkrimi prej 125 milionë euro dhe një pjesë të të drejtave të tij të imazhit për të nënshkruar për Los Blancos. Megjithatë, Real Madrid dëshiron që Mbappe të bëhet pjesë e strukturës së tyre të pagave, që do të thotë përafërsisht përgjysmim i këtyre kërkesave, por të vijë me një pagë të ngjashme me Jude Bellingham ose Vinicius Junior.

Gazetari i Le Parisien, Francois David i ka thënë El Chiringuito se nëse Mbappe nuk merr një kontratë më të madhe se shokët e tij të skuadrës, atëherë ai mund ta refuzojë Real-in për herë të katërt. Ai tashmë ka një ofertë nga PSG, që do të zbehte atë të Real Madrid.

Siç transmetohet nga Diario AS, Mbappe do të fitonte 160 milionë euro gjatë marrëveshjes dyvjeçare që ata i kanë ofruar. Në të njëjtin program, Josep Pedrerol, i cili ka lidhje me Florentino Perez, pretendon se Real Madrid dëshiron që ai të tregojë se dëshiron t’i bashkohet klubit duke sakrifikuar përfitimet financiare.

Ata duan të përcaktojnë kushtet e marrëveshjes dhe afatin kohor, duke u mbështetur në dorëzimin e Mbappe në negociata si një lloj kompensimi për refuzimin ndaj tyre dy vjet më parë. /balkanweb/