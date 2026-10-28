Vitesse kërkon ringritjen pas krizës, nga Rashica e Broja te Zumberi dhe Domgjoni

Vitesse Arnhem po përpiqet të rimëkëmbet pas një periudhe të vështirë financiare dhe sportive. Klubi holandez, që dikur shërbeu si pikënisje për Milot Rashicën dhe Armando Brojën, tashmë ka në radhët e tij mbrojtësin e Kosovës, Valon Zumberi. Me historinë e skuadrës lidhet edhe mesfushori i Ballkanit, Toni Domgjoni.
I themeluar në vitin 1892, Vitesse është një nga klubet me traditën më të gjatë në futbollin holandez. Për shumë vite, ekipi nga Arnhem ishte pjesë e Eredivisies dhe u përball me klubet më të njohura të vendit, ndërsa mori pjesë edhe në kompeticionet evropiane.
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Kriza e viteve të fundit e vuri klubin përballë një prej periudhave më të rënda në historinë e tij. Vështirësitë financiare dhe përplasjet me Federatën Holandeze të Futbollit për licencën profesionale e çuan Vitesse-n pranë përjashtimit nga futbolli profesionist në vitin 2025.
Pas një procesi të gjatë ligjor, klubi arriti ta mbajë licencën dhe vijoi garimin në Eerste Divisie, niveli i dytë i futbollit holandez. Tani objektivi kryesor është stabilizimi dhe ndërtimi i një skuadre që, gradualisht, mund ta rikthejë në nivelet ku ka konkurruar më parë.
Në sezonin 2026/27, Vitesse Arnhem ndodhet në vendin e 9-të të Eerste Divisie. Pas 12 ndeshjesh, skuadra ka grumbulluar 17 pikë, falë 5 fitoreve, 2 barazimeve dhe 5 humbjeve.
Për tifozët shqiptarë dhe ata kosovarë, klubi nga Arnhem kujtohet veçanërisht për ndikimin që pati në karrierat e Milot Rashicës dhe Armando Brojës.
Rashica iu bashkua Vitesse-s në vitin 2015, pas paraqitjeve të mira me Vushtrrinë dhe në futbollin kosovar. Ai u përshtat menjëherë me ritmin e Eredivisies dhe u dallua për shpejtësinë, aftësinë në driblim dhe krijimin e rasteve.
Gjatë dy sezoneve të para në klubin holandez, sulmuesi kosovar shënoi dhjetë gola dhe dha 13 asistime në kampionat. Në sezonin 2017/18, para transferimit te Werder Bremeni, ai shtoi edhe tri gola dhe tri asistime në Eredivisie.
Në total, Rashica u largua nga kampionati holandez me 13 gola dhe 16 asistime në 83 paraqitje. Koha te Vitesse ishte një etapë e rëndësishme për rritjen e tij, përpara se të luante në Bundesligë dhe më pas në futbollin anglez e turk.
Gjatë periudhës kur Rashica ishte pjesë e skuadrës, Vitesse fitoi edhe trofeun e vetëm të Kupës së Holandës, në vitin 2017.
Një tjetër futbollist që përfitoi nga aventura në Arnhem ishte Armando Broja. Sulmuesi i Kombëtares së Shqipërisë u huazua nga Chelsea për sezonin 2020/21 dhe e përdori këtë periudhë për të marrë më shumë përvojë në futbollin profesionist.
Broja realizoi dhjetë gola dhe regjistroi dy asistime në 30 ndeshje të Eredivisies. Në Kupën e Holandës, ai shënoi një gol dhe dha një asistim, duke e mbyllur sezonin me 11 gola dhe tri asistime në të dyja garat.
Performancat me Vitesse-n i dhanë më shumë vëmendje dhe e ndihmuan të rikthehej te Chelsea me një përvojë më të pasur. Për klubin holandez, ai ishte një tjetër talent i ri që përdori Eredivisien si trampolinë drejt hapave të mëtejshëm në karrierë.
Në skuadrën aktuale të Vitesse-s është edhe Valon Zumberi. Mbrojtësi i Kosovës, i formuar në akademinë e Hamburger SV, u transferua te klubi holandez në vitin 2025 dhe është pjesë e repartit mbrojtës.
Zumberi ka përfaqësuar Kosovën në nivelin U21 dhe në Arnhem po kërkon të vijojë zhvillimin në një kampionat konkurrues. Njëkohësisht, ai synon të ndihmojë Vitesse-n në ndërtimin e një ekipi më të qëndrueshëm pas problemeve të kaluara.
Për mbrojtësin kosovar, aventura në Holandë përfaqëson një mundësi për të fituar përvojë të re dhe për të kontribuar te një klub me peshë në historinë e futbollit holandez.
Historia e futbollistëve shqiptarë dhe me origjinë kosovare te Vitesse përfshin edhe Toni Domgjonin, i cili aktualisht luan për Ballkanin.
Mesfushori ishte pjesë e klubit nga Arnhem nga viti 2021 deri në vitin 2024, pasi u transferua nga FC Zürich. Në atë periudhë, ai zhvilloi ndeshje në Eredivisie dhe në Kupën e Holandës, duke marrë përvojë në një kampionat të njohur për promovimin e lojtarëve të rinj.
Ndërsa Domgjoni tashmë vazhdon karrierën te Ballkani, Vitesse po punon për të nisur një kapitull të ri. Klubi që ndihmoi Rashicën dhe Brojën të afirmoheshin në futbollin evropian synon të rikthehet një ditë në elitë, me Zumberin si një prej përfaqësuesve të Kosovës në përbërjen aktuale.