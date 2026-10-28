Parukieri nga Kosova që kujdeset për flokët e yjeve të futbollit, synon kurorën botërore në Itali

Cerkin Mehmeti, 33-vjeçari me origjinë nga Kosova që punon si parukier në Leipzig, do të përfaqësojë Gjermaninë në Kampionatin Botëror të Parukerisë në Itali. Ai do të garojë në disiplinën “crop fade”, me synimin për të fituar titullin e kampionit të botës.
Mehmeti është bërë i njohur mes futbollistëve profesionistë, sidomos atyre të RB Leipzigut. Tani ai po përgatitet të tregojë aftësitë e veta në një garë ndërkombëtare, e cila do të zhvillohet në Paestum të Italisë.
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“Jam jashtëzakonisht i lumtur që jam nominuar. Është një nder i madh për mua ta përfaqësoj Gjermaninë në skenën ndërkombëtare”, është shprehur Mehmeti për gazetën gjermane BILD.
“Crop fade” kërkon një kalim të pastër, të saktë dhe uniform nga lëkura drejt flokëve. Në kampionat do të përballet me parukierë nga 25 vende, ndërsa objektivi i tij është të rikthehet në shtëpi me trofeun e më të mirit.
Nga salloni “Memo’s Cut”, që ndodhet në Karl-Liebknecht-Straße të Leipzigut, Mehmeti ka krijuar ndër vite një klientelë të veçantë, ku përfshihen disa prej futbollistëve të njohur të Evropës.
Rrugëtimi i tij në këtë rreth nisi rreth gjashtë vjet më parë. Futbollisti Benjamin Henrichs e gjeti përmes Instagramit dhe e kontaktoi drejtpërdrejt, duke bërë që emri i parukierit të përhapej më pas mes lojtarëve.
“Gjithçka filloi me të. Më pas, lajmi u përhap shumë shpejt”, ka rrëfyer Mehmeti.
Ndër klientët e tij të rregullt janë David Raum, Brajan Gruda dhe Ezechiel Banzuzi. Ai ka punuar edhe me futbollistë të tjerë të njohur, ndërsa së fundmi ka qenë parukieri i Yan Diomandes, një prej talenteve më të përfolura të futbollit evropian.
Futbollistët e RB Leipzigut e kanë përshëndetur dhe uruar përpara pjesëmarrjes në Botëror, ndërsa mbështetjen po ia japin nga distanca.
“Është hera ime e parë dhe një sfidë shumë e madhe. Konkurrenca është e fortë”, ka deklaruar ai, transmeton Telegrafi.
Eksperienca e Mehmetit nuk është e lidhur vetëm me lojtarët e Leipzigut. Gjatë Kampionatit Evropian të vitit 2024 në Gjermani, ai pati mundësinë të kujdesej për flokët e Lamine Yamalit, yllit të përfaqësueses së Spanjës.
Kontakti u krijua përmes Dani Olmos, të cilin Mehmeti e kishte njohur kur futbollisti spanjoll luante për RB Leipzigun. Olmo e ftoi në hotelin e kombëtares spanjolle për t’i prerë flokët dhe më pas i kërkoi që të kujdesej edhe për disa prej bashkëlojtarëve të tij.
Kështu, parukieri me prejardhje nga Kosova punoi edhe me një nga figurat më të spikatura të brezit të ri të futbollit botëror.
Edhe pse në karrigen e tij ulen emra të famshëm, Mehmeti thotë se kjo nuk ndikon në mënyrën se si e kryen punën.
“Sinqerisht, nuk më intereson kush është ulur në karrige. Unë thjesht përqendrohem te puna ime. Zakonisht, vetëm pasi përfundoj, e kuptoj plotësisht se kë kam pasur klient”, ka thënë ai.
Sipas tij, përgjegjësia është e madhe, pasi prerjet që realizon shihen nga mijëra tifozë dhe ndjekës të futbollistëve në mbarë botën.
Tani ai synon që përvoja e fituar pranë klientëve të njohur dhe aftësitë e tij profesionale t’i kthejë në një rezultat të madh në skenën ndërkombëtare.
“Do të ishte ëndrra ime më e madhe”, është shprehur Mehmeti për mundësinë e fitimit të titullit të kampionit të botës.
Për shqiptarin me origjinë nga Kosova, triumfi në këtë garë do të përbënte një tjetër arritje të rëndësishme në karrierë dhe një mënyrë për të dëshmuar, duke përfaqësuar Gjermaninë, se renditet mes parukierëve më të mirë në profesionin e tij.