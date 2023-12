Mauro Icardi është goditur në fytyrë me grusht në derbin e sotshëm mes Galatasaray-it dhe Fenerbahces.

CFARE NDODHI?

Në video shihet se si Mauro Icardi është goditur me grusht në zonën e penalltisë edhe nuk është dhënë as penallti edhe as karton i kuq. /AlbEu.com/

Icardi is punched, but there is no penalty and no card.pic.twitter.com/v6e1EQDIW5

— Sami Yen Haber (@_samiyenhaber) December 24, 2023