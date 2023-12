VIDEO / Autobusi i skuadrës së Manchester United u godit me shishe nga tifozët e Liverpoolit

Lojtarët dhe stafi i Manchester United u mirëpritën armiqësore në Anfield, ndërsa tifozët e Liverpool hodhën shishe qelqi në autobusin e ekipit të tyre.

CFARE NDODHI?

Teksa autobusi i ekipit të Djajve të Kuq ishte gati të hynte në Anfield përpara ndeshjes së dy rivalëve kryesorë në Premier League, një grup tifozësh të Liverpoolit u filmuan duke hedhur një shishe në transportin e cila dëmtoi një nga xhamat e tij.

Skuadra e Jurgen Klopp është favoritja dërrmuese për të përfunduar ndeshjen e tensionit të lartë pasi ata po shijojnë një formë shumë më të mirë se kundërshtarët e tyre.

Për më tepër, Erik ten Hag i mungojnë shërbimet e disa lojtarëve, përfshirë ish-kapitenin Harry Maguire për shkak të një dëmtimi dhe kapitenit aktual Bruno Fernandes, i cili mori kartonin e tij të pestë të verdhë të sezonit kundër Bournemouth javën e kaluar. Scott McTominay është nominuar për të vendosur shiritin e kapitenit në ndeshjen vendimtare.

Liverpool fans up to their usual behaviour and attacking #mufc’s team bus with bottles… pic.twitter.com/1TPM9NcHyU

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) December 17, 2023