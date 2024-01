VIDEO / Autobusi i Liverpoolit shkel rregullat e qarkullimit

Liverpool ishte në rrezik të vonohej për ndeshjen e tyre në raundin e tretë të FA Cup me Arsenalin, duke çuar në autobusin e ekipit të klubit duke kaluar në të kuq në Londër.

CFARE NDODHI?

Skuadra e Jurgen Klopp ishte në Emirates Stadium për një takim në peshën e rëndë mes dy kandidatëve për titull në Premier League. Ata e gjetën veten të kapur në trafik kur mbërritën në kryeqytetin anglez, megjithatë, që do të thotë se ligji i çuditshëm duhej shkelur.

Karvani i autobusëve të Liverpool – i cili përbëhet nga dy automjete që transportonin stafin e lojës dhe stërvitjes së klubit – u kap nga kamera duke shkelur rregullat e trafikut ndërsa përpiqej të arrinte në Emirates në kohë. Duke qenë se nuk u shkaktua asnjë incident, skuadra e Merseyside mund të presë që të largohet nga keqbërja e tyre. /AlbEu.com/

The Liverpool team bus got caught in traffic on its way to the Emirates before driving through a red light 😳👇#FACup | #ARSLIV pic.twitter.com/nNfaWJNHjf

— Mail Sport (@MailSport) January 7, 2024