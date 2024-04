Tre arsyet se përse Arsenali është favoritë përballë Bayern Munichut

Arsenali është gati për misionin e tyre hakmarrës ndaj Bayern Munichut në atë që pritet të jetë një ndeshje e mrekullueshme e Ligës së Kampionëve – dhe atyre iu është dhënë përparësia më e madhe përpara ndeshjes së parë.

Topçinjtë më në fund thyen mallkimin e tyre në 1/16 duke eliminuar Porton përmes një gjuajtjeje dramatike të penalltive.

Si rezultat, ata u shpërblyen me një ndeshje çerekfinale me dy ndeshje kundër Bayernit – skuadra që i poshtëroi në mënyrë të famshme 10-2 në total.

Megjithatë, gjërat tashmë do të jenë ndryshe këtë herë pasi UEFA ka zbuluar se tifozët e Bayernit nuk do të lejohen në stadium për ndeshjen e parë në Emirates. Dhe SunSport ka arsyet pse.

Gjatë humbjes 1-0 në ndeshjen e parë në ndeshjen e parë kundër Lazios në 1/16, tifozët e Bayernit që udhëtonin hodhën fishekzjarre në fushë.

Pasi kishte marrë tashmë një pezullim me një ndeshje – si dhe një gjobë prej 30 mijë eurosh – për një incident identik në fazën e grupeve në Kopenhagen në tetor, UEFA nuk kishte zgjidhje tjetër veçse të vendoste ndalimin.

Tribunat në Emirates do të jetë gjithashtu të lira për t’u mbushur nga më shumë tifozë vendas, që do të thotë mundësia që stadiumi me kapacitet 60,000 të jetë i shitur pa asnjë mbështetës mysafir.

Arsyeja tjetër është se Arsenali është duke kaluar nëpër një top formë sezonet e fundit nën urdhrat e Mikel Artetas dhe janë një ekip tjetër që nga koha kur u poshtëruan nga Bavarezët.

Gunners janë lider në Ligën Premier me 71 pikë, aq sa ka edhe Liverpooli, derisa Bavarezët kanë humbur titullin e 12-të radhazi, pasi do shkojë në duart e Bayer Leverkusenit.

Arsyeja e tretë është se Bayern Munichu po kalon nëpër një formë të dobët në këtë sezon nën urdhrat e Thomas Tuchel, ndërsa raportohet nga BILD se në ndeshjen e dytë skuadra gjermane mund të jetë me një trajner të ri nëse sonte në Londër nuk nxjerrin rezultat pozitiv. /Telegrafi/